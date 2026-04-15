Clubul care încasează cei mai mulți bani publici vine din Liga a 2-a. Milioane de euro “pompate” în anul 2025

Situația cluburilor din România care încasează bani din bugetul local este una deja cunoscută, iar rapoartele financiare publicate de echipe oferă prilejul apariției unor statistici de-a dreptul șocante. O situație uluitoare se petrece la FC Voluntari, care deși se află în eșalonul al doilea, este formația din țară care a primit cei mai mulți bani de la autoritățile publice.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FC Voluntari, club din România apărut în 2010, a primit constant sprijin din partea comunității locale, însă ce s-a întâmplat în anul 2025 a întrecut cifrele înregistrate în anii trecuți. Aflată pentru al doilea sezon la rând în Liga a 2-a, formația ilfoveană a încasat fonduri publice de 3,5 milioane de euro în 2025.

Potrivit golazo.ro, care a analizat raportul fiscal publicat de FC Voluntari pentru anul 2025, echipa care se luptă pentru promovarea în primul eșalon a înregistrat venituri de 4 milioane de euro, iar 90% dintre ele au fost reprezentate de suma venită din banii comunității locale.

Concret, aproximativ 3,5 milioane de euro au fost “pompate” de autoritățile publice conduse de Florentin Pandele în clubul din Liga a 2-a. Suma respectivă din bugetul local nu doar că este cea mai mare primită de ilfoveni all-time, ci este cea mai mare încasată în anul 2025 de orice club din România.

FC Voluntari întrece inclusiv echipe din Liga 1 în ceea ce privește banii proveniți de la autoritățile publice. Pe locul secund în acest clasament se află FC Argeș, cu 3,3 milioane de euro, iar podiumul e complet de “U” Cluj, care a primit 2,7 milioane de euro.