Andrei Nicolae Publicat: 15 aprilie 2026, 18:32

Clubul care încasează cei mai mulți bani publici vine din Liga a 2-a. Milioane de euro pompate în anul 2025

FC Voluntari - Steaua / Sport Pictures

Situația cluburilor din România care încasează bani din bugetul local este una deja cunoscută, iar rapoartele financiare publicate de echipe oferă prilejul apariției unor statistici de-a dreptul șocante. O situație uluitoare se petrece la FC Voluntari, care deși se află în eșalonul al doilea, este formația din țară care a primit cei mai mulți bani de la autoritățile publice.

FC Voluntari, club din România apărut în 2010, a primit constant sprijin din partea comunității locale, însă ce s-a întâmplat în anul 2025 a întrecut cifrele înregistrate în anii trecuți. Aflată pentru al doilea sezon la rând în Liga a 2-a, formația ilfoveană a încasat fonduri publice de 3,5 milioane de euro în 2025.

Suma uluitoare primită de FC Voluntari din bugetul local + comparația cu echipe din Liga 1

Potrivit golazo.ro, care a analizat raportul fiscal publicat de FC Voluntari pentru anul 2025, echipa care se luptă pentru promovarea în primul eșalon a înregistrat venituri de 4 milioane de euro, iar 90% dintre ele au fost reprezentate de suma venită din banii comunității locale.

Concret, aproximativ 3,5 milioane de euro au fost “pompate” de autoritățile publice conduse de Florentin Pandele în clubul din Liga a 2-a. Suma respectivă din bugetul local nu doar că este cea mai mare primită de ilfoveni all-time, ci este cea mai mare încasată în anul 2025 de orice club din România.

FC Voluntari întrece inclusiv echipe din Liga 1 în ceea ce privește banii proveniți de la autoritățile publice. Pe locul secund în acest clasament se află FC Argeș, cu 3,3 milioane de euro, iar podiumul e complet de “U” Cluj, care a primit 2,7 milioane de euro.

În ceea ce privește comparația cu anii trecuți în care FC Voluntari a primit bani publici, situația arată astfel:

  • 2018 – 2,3 milioane de euro din bugetul local
  • 2019 – 3 milioane de euro
  • 2020 – 1,4 milioane de euro
  • 2021 – 3,38 milioane de euro
  • 2022 – 2 milioane de euro
  • 2023 – 2,6 milioane de euro
  • 2024 – 3 milioane de euro
  • 2025 – 3,5 milioane de euro

Pe lângă banii încasați de la autoritățile publice, restul de lei declarați de club în bilanțul fiscal provin din bilete la meciuri (7.500 de euro), sponsorizări (130.000 €), drepturi TV (33.000 €), venituri UEFA (130.000 €) și alte venituri din exploatare (150.000 €).

