Steaua a învins-o cu 3-1 pe Bihor, după ce a fost condusă! Sepsi – Voluntari 1-1. Cum arată clasamentul

Steaua a învins-o, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, pe FC Bihor, într-un meci din etapa a patra a play-off-ului Ligii 2.
FC Bihor a deschis scorul prin Tescan, în minutul 3. Pentru Steaua au înscris Chipirliu ’17, Rubio ’21 şi Lascu ’68.
Steaua – Bihor 3-1. Sepsi – Voluntari 1-1
Tot miercuri, Sepsi Sfântu Gheorghe a remizat, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa FC Voluntari.
Marţi, Corvinul Hunedoara a învins cu 2-0 Chindia Târgovişte.
Iată cum arată clasamentul în play-off-ul Ligii a 2-a:
- Corvinul 59 de puncte
- Sepsi Sfântu Gheorghe 54 de puncte
- FC Voluntari 49 de puncte
- Steaua 45 de puncte
- FC Bihor 42 de puncte
- Chindia Târgovişte 39 de puncte
* Echipele clasate pe primele 2 locuri la finalul play-off-ului merg în Liga 1, cele de pe locurile 3 şi 4 merg la barajul de promovare în Liga 1
* Steaua nu poate promova în Liga 1 din pricina faptului că nu e încă un club privat. Dacă va termina pe loc de baraj, locul ei la baraj va fi luat de următoarea clasată
