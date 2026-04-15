Steaua a învins-o cu 3-1 pe Bihor, după ce a fost condusă! Sepsi – Voluntari 1-1. Cum arată clasamentul

Bogdan Stănescu Publicat: 15 aprilie 2026, 21:44

Steaua a învins-o cu 3-1 pe Bihor, după ce a fost condusă! Sepsi – Voluntari 1-1. Cum arată clasamentul

Imagine din meciul Steaua - FC Bihor / Sport Pictures

Steaua a învins-o, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, pe FC Bihor, într-un meci din etapa a patra a play-off-ului Ligii 2.

FC Bihor a deschis scorul prin Tescan, în minutul 3. Pentru Steaua au înscris Chipirliu ’17, Rubio ’21 şi Lascu ’68.

Steaua – Bihor 3-1. Sepsi – Voluntari 1-1

Tot miercuri, Sepsi Sfântu Gheorghe a remizat, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa FC Voluntari.

Marţi, Corvinul Hunedoara a învins cu 2-0 Chindia Târgovişte.

Iată cum arată clasamentul în play-off-ul Ligii a 2-a:

  1. Corvinul 59 de puncte
  2. Sepsi Sfântu Gheorghe 54 de puncte
  3. FC Voluntari 49 de puncte
  4. Steaua 45 de puncte
  5. FC Bihor 42 de puncte
  6. Chindia Târgovişte 39 de puncte

* Echipele clasate pe primele 2 locuri la finalul play-off-ului merg în Liga 1, cele de pe locurile 3 şi 4 merg la barajul de promovare în Liga 1

* Steaua nu poate promova în Liga 1 din pricina faptului că nu e încă un club privat. Dacă va termina pe loc de baraj, locul ei la baraj va fi luat de următoarea clasată

 

