Steaua a învins-o cu 3-1 pe Bihor, după ce a fost condusă! Sepsi – Voluntari 1-1. Cum arată clasamentul

Steaua a învins-o, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, pe FC Bihor, într-un meci din etapa a patra a play-off-ului Ligii 2.

FC Bihor a deschis scorul prin Tescan, în minutul 3. Pentru Steaua au înscris Chipirliu ’17, Rubio ’21 şi Lascu ’68.

Steaua – Bihor 3-1. Sepsi – Voluntari 1-1

Tot miercuri, Sepsi Sfântu Gheorghe a remizat, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa FC Voluntari.

Marţi, Corvinul Hunedoara a învins cu 2-0 Chindia Târgovişte.

Iată cum arată clasamentul în play-off-ul Ligii a 2-a:

Corvinul 59 de puncte Sepsi Sfântu Gheorghe 54 de puncte FC Voluntari 49 de puncte Steaua 45 de puncte FC Bihor 42 de puncte Chindia Târgovişte 39 de puncte

* Echipele clasate pe primele 2 locuri la finalul play-off-ului merg în Liga 1, cele de pe locurile 3 şi 4 merg la barajul de promovare în Liga 1