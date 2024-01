Adi Popa şi-a reziliat contractul cu Concordia Chiajna! "Motoreta" îşi schimbă echipa după şase luni - Antena Sport

Eu am părerea mea, Steaua lui Gigi Becali este Steaua Bucureşti. Simplu! Punct! Toţi oamenii normali, cu care m-am întâlnit pe stradă, niciunul nu mi-a spus că CSA e Steaua, absolut niciunul, de la copii şi până la adulţi.

Eu am jucat la Steaua toată perioada mea, am câştigat campionate cu Steaua, mă bucur că am făcut-o şi sunt împăcat”, a declarat Raul Rusescu la „Un Podcast”.