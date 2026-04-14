Corvinul, încă un pas spre promovare. Victorie clară cu Chindia, în meciul în care a fost omagiat Mircea Lucescu

Corvinul Hunedoara a făcut un nou pas spre promovarea în Liga 1, după ce a învins formaţia Chindia Târgovişte cu scorul de 2-0 (2-0), marţi, pe teren propriu, într-un meci din etapa a patra a fazei play-off a Ligii a II-a.
Corvinul s-a impus prin autogolul lui Robert Necşulescu (38) şi reuşita nigerianului Gideon Uche Goodlad (41). Echipa antrenată de Florin Maxim venea după două eşecuri consecutive, singurele din acest campionat.
Corvinul a evoluat în acest meci în tricouri speciale, cu chipul lui Mircea Lucescu pe piept şi numele său pe spate. Lucescu a fost jucător şi antrenor al echipei hunedorene.
În clasament, Corvinul ocupă primul loc, cu 59 de puncte, iar Chindia este pe locul 6, cu 39 de puncte.
Play-off – etapa a 4-a
Marţi:
- ACS FC Corvinul Hunedoara 1921 – AFC Chindia Târgovişte 2-0
Miercuri:
- ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – FC Voluntari (Sepsi Duna Arena – Sfântu Gheorghe, 17:00)
- Steaua Bucureşti – FC Bihor Oradea (Stadion Steaua – Bucureşti, 19:00)
Clasament
- 1. Corvinul 59 puncte
- 2. Sepsi OSK 53
- 3. FC Voluntari 48
- 4. Steaua 42
- 5. FC Bihor 42
- 6. Chindia 39
Primele două clasate promovează direct în Liga 1, iar următoarele două clasate dispută baraje (tur-retur) cu echipele clasate pe locurile 7-8 în faza play-out a Ligii 1. Steaua nu are drept de promovare în Superligă.
- Sepsi, pas mare către promovarea în Liga 1! Covăsnenii au învins Steaua
- Cutremur la o echipă de Liga 2! Antrenorul, demis după ultima înfrângere. Mihai Pintilii, înlocuitorul ideal
- Doi giganți din străinătate, așteptați să ducă Steaua în prima ligă: „Dacă se bagă, nu fac figurație!”
- „Se umple stadionul!” După Pițurcă, și Tudorel Stoica anunță revenirea Stelei în prima ligă: „Gigi Becali nu are ce căuta aici”
- Susţinător al FCSB-ului, Ilie Năstase o cere pe Steaua în prima ligă! Ce a propus: “De asta Ţiriac nu se bagă”