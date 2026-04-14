Corvinul, încă un pas spre promovare. Victorie clară cu Chindia, în meciul în care a fost omagiat Mircea Lucescu

Viviana Moraru Publicat: 14 aprilie 2026, 19:08

Jucătorii de la Corvinul, bucurie în timpul unui meci/ Sport Pictures

Corvinul Hunedoara a făcut un nou pas spre promovarea în Liga 1, după ce a învins formaţia Chindia Târgovişte cu scorul de 2-0 (2-0), marţi, pe teren propriu, într-un meci din etapa a patra a fazei play-off a Ligii a II-a.

Corvinul s-a impus prin autogolul lui Robert Necşulescu (38) şi reuşita nigerianului Gideon Uche Goodlad (41). Echipa antrenată de Florin Maxim venea după două eşecuri consecutive, singurele din acest campionat.

Corvinul – Chindia 2-0

Corvinul a evoluat în acest meci în tricouri speciale, cu chipul lui Mircea Lucescu pe piept şi numele său pe spate. Lucescu a fost jucător şi antrenor al echipei hunedorene.

În clasament, Corvinul ocupă primul loc, cu 59 de puncte, iar Chindia este pe locul 6, cu 39 de puncte.

Play-off – etapa a 4-a

Marţi:

  • ACS FC Corvinul Hunedoara 1921 – AFC Chindia Târgovişte 2-0

Miercuri:

  • ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – FC Voluntari (Sepsi Duna Arena – Sfântu Gheorghe, 17:00)
  • Steaua Bucureşti – FC Bihor Oradea (Stadion Steaua – Bucureşti, 19:00)

Clasament

  • 1. Corvinul 59 puncte
  • 2. Sepsi OSK 53
  • 3. FC Voluntari 48
  • 4. Steaua 42
  • 5. FC Bihor 42
  • 6. Chindia 39

Primele două clasate promovează direct în Liga 1, iar următoarele două clasate dispută baraje (tur-retur) cu echipele clasate pe locurile 7-8 în faza play-out a Ligii 1. Steaua nu are drept de promovare în Superligă.

Recomandări

Reușește "U" Cluj să câștige titlul în Liga 1?
Citește și:
Şeful de clan Momiţă Bona, evacuat din vila istorică pe care a ocupat-o ilegal 20 de ani. Cum a "decorat-o"
Observator
Şeful de clan Momiţă Bona, evacuat din vila istorică pe care a ocupat-o ilegal 20 de ani. Cum a "decorat-o"
Proprietarii ar putea fi singurii responsabili de consolidarea clădirilor cu risc seismic, în locul primăriilor. Ce se întâmplă cu cei care nu-și permit: „Un fond al fondurilor”
Fanatik.ro
Proprietarii ar putea fi singurii responsabili de consolidarea clădirilor cu risc seismic, în locul primăriilor. Ce se întâmplă cu cei care nu-și permit: „Un fond al fondurilor”
19:07

„Un dar din ceruri” Mbappe şi-a declarat încă o dată dragostea pentru Real Madrid, „cel mai bun club din lume”
18:54

„Eventul, nu doar titlu”. Ioan Ovidiu Sabău, convins că U Cluj poate scrie istorie. Ce a spus despre transferul lui Stanciu
18:45

Costel Gâlcă e pe picior de plecare de la Rapid! Dan Şucu va încerca să aducă un antrenor român uriaş!
18:23

Daniel Bîrligea, operație de aproape două ore. Cu ce problemă s-a confruntat atacantul FCSB-ului și când poate reveni pe teren
18:09

Veste importantă pentru Cristi Chivu la Inter. Ce decizie a luat Hakan Calhanoglu în privința viitorului lui
17:55

Ce se întâmplă cu Declan Rice, înaintea returului dintre Arsenal și Sporting. Anunțul lui Mikel Arteta
1 Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant” 2 Răsturnare de situaţie! Cristi Chivu primeşte o lovitură dură la Inter: “99% se face” 3 Decizia luată de patronul Mihai Rotaru după eșecul cu Universitatea Cluj 4 Efectul neașteptat al „masacrului electoral” din Ungaria. Ce se întâmplă cu Sepsi și Csikszereda 5 Mirel Rădoi pleacă de la FCSB la finalul sezonului! Ce a declanșat conflictul cu Gigi Becali 6 A venit răspunsul de la UEFA, după plângerea depusă de Barcelona la adresa lui Istvan Kovacs
Cele mai citite
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu