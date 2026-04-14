Corvinul, încă un pas spre promovare. Victorie clară cu Chindia, în meciul în care a fost omagiat Mircea Lucescu

Jucătorii de la Corvinul, bucurie în timpul unui meci/ Sport Pictures

Corvinul Hunedoara a făcut un nou pas spre promovarea în Liga 1, după ce a învins formaţia Chindia Târgovişte cu scorul de 2-0 (2-0), marţi, pe teren propriu, într-un meci din etapa a patra a fazei play-off a Ligii a II-a.

Corvinul s-a impus prin autogolul lui Robert Necşulescu (38) şi reuşita nigerianului Gideon Uche Goodlad (41). Echipa antrenată de Florin Maxim venea după două eşecuri consecutive, singurele din acest campionat.

Corvinul a evoluat în acest meci în tricouri speciale, cu chipul lui Mircea Lucescu pe piept şi numele său pe spate. Lucescu a fost jucător şi antrenor al echipei hunedorene.

În clasament, Corvinul ocupă primul loc, cu 59 de puncte, iar Chindia este pe locul 6, cu 39 de puncte.