Jucătorul vândut de Gigi Becali în pierdere, aşteptat să semneze în România: “Luăm legătura cu el, e binevenit”

Marius Ştefănescu (27 de ani) e liber de contract de la despărţirea de Konyaspor. Directorul sportiv de la Sepsi, Attila Hadnagy, a anunţat că formaţia covăsneană şi-l doreşte din vară pe Ştefănescu.
Sepsi se luptă pentru revenirea în Liga 1. După prima etapă din play-off-ul Ligii a 2-a, Sepsi e pe locul 2, poziţie care duce direct în Liga 1. Covăsnenii au 47 de puncte, cu nouă în spatele liderului Corvinul, dar cu 5 peste locul 3, ocupat de Voluntari.
„Ștefănescu e un jucător despre care am spus și când a plecat că e oricând binevenit. El s-a simțit cel mai bine aici, cred, a dat și cel mai bun randament al lui. Noi așteptăm, ne focusăm numai pe campionat, să fim promovați cât mai repede.
Nu am luat legătura. Până în vară oricum nu poate să joace, că a fost deja la două echipe. O să luăm legătura cu el, e binevenit. Eu zic că aici s-a simțit cel mai bine. Tot acasă e cel mai bine.
Dacă o să trecem de etapele astea, 100% o să stăm de vorbă cu el și sper să putem să ne înțelegem. Așteptăm să fim siguri de promovare, apoi putem să luăm legătura și cu Ștefănescu și cu alți jucători”, a declarat Attila Hadnagy pentru gsp.ro.
Marius Ştefănescu este cotat la 700.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. Ştefănescu era dorit şi de Farul, dar mutarea a picat.
Gigi Becali (67 de ani) îl transfera în vara lui 2024 pe Marius Ştefănescu de la Sepsi în schimbul a 1.3 milioane de euro. Ştefănescu era cotat atunci la 1.7 milioane de euro. Becali l-a cedat după numai un an pe Ştefănescu, în pierdere. A renunţat la el pentru numai 300.000 de euro. Dorit şi de Dinamo la acea vreme, Ştefănescu a ajuns la Konyaspor, formaţie care i-a oferit un salariu mai bun.
Ştefănescu a jucat numai în 8 meciuri în campionat pentru Konyaspor, nereuşind niciun gol şi niciun assist. A marcat un gol în Cupa Turciei, în cele 3 jocuri în care a evoluat în această competiţie.
