Liderul Ligii 2, Corvinul, a învins-o pe Steaua în primul meci din play-off. Cum arată clasamentul

Corvinul Hunedoara e tot mai aproape de promovarea în Liga 1, după ce a învins-o pe Steaua Bucureşti cu scorul de 1-0, sâmbătă, pe teren propriu, în prima etapă a play-off-ului Ligii a II-a de fotbal.
Unicul gol al partidei a fost marcat de Mario Bratu (11).
Rezultate din Liga 2
PLAY-OFF
etapa 1
Sâmbătă
ACS FC Corvinul Hunedoara 1921 – Steaua Bucureşti 1-0
Duminică
FC Voluntari – AFC Chindia Târgovişte (Stadion ”Anghel Iordănescu” – Voluntari, 11:00)
ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – FC Bihor Oradea (Sepsi Duna Arena – Sfântu Gheorghe, 13:00)
Clasament play-off:
1. Corvinul 56 puncte
2. Sepsi OSK 44
3. FC Bihor 39
4. Chindia 39
5. FC Voluntari 39
6. Steaua 39
PLAY-OUT
Etapa 1
Grupa A
Sâmbătă
CS Gloria Bistriţa – CSM Slatina 1-2
ACSM Politehnica Iaşi – ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ 2-0
AFC Metalul Buzău – CS Dinamo Bucureşti 4-2
AFC ASA Târgu Mureş – AFC Câmpulung Muscel 6-1
Clasament
1. ASA Târgu Mureş 40 puncte
2. Metalul Buzău 35
3. Poli Iaşi 34
Grupa B
Sâmbătă
CS Concordia Chiajna – CSC Dumbrăviţa 1-0
CS Afumaţi – CSC 1599 Şelimbăr 0-1
ACS FC Bacău – CS Tunari 1-0
CSM Reşiţa – CSM Olimpia Satu Mare 2-0
Clasament
1. CSM Reşiţa 36 puncte
2. FC Bacău 36
3. Concordia 30
