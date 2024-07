OFICIAL | Un nou transfer la FCU Craiova! Un fost jucător al lui Adrian Mititelu a revenit la olteni! - Antena Sport

Adrian Mititelu a anunţat transferul lui William Baeten la FCSB: „Duminică pleacă la Bucureşti”

Adrian Mititelu a anunţat transferul lui William Baeten la FCSB. FC U Craiova va încasa 300.000 de euro pentru 50% din drepturile federative ale jucătorului care a evoluat patru ani în Oltenia.

„Cu Baeten ne-am înţeles cu FCSB. Am semnat, lucrurile sunt clare. Din păcate, ne despărţim de el, dar era inevitabil acest lucru. Este un jucător de mare valoare, de mare caracter.

A stat 4 ani la noi, se confundă cu a doua era a lui FCU. A participat la renaşterea clubului. A trebuit să îi dăm drumul. Merita să facă un pas înainte. La FCSB are oportunităţi. Ne-am păstrat jumătate din drepturile economice.

Am făcut o afacere bună. Chiar dacă suma de transfer nu este una pe măsura aşteptărilor şi pe măsura valorii pe care eu consider că o are Baeten. Joacă pe 6-7 posturi. Pe termen mediu şi lung vom câştiga. Mâine pleacă la Bucureşti”, declara Adrian Mititelu.

Mihai Stoica a dezvăluit postul surpriză pe care va juca William Baeten la FCSB

Mihai Stoica a anunţat că William Baeten va trebui să lupte pentru postul său de titular la FCSB cu Marius Ştefănescu, un alt transfer făcut în această vară. Baeten vine să îl dubleze pe fostul jucător de la Sepsi, dar Stoica este de părere că e mai bine ca lotul să fie unul numeros, în condiţiile în care FCSB va juca la trei zile vara aceasta.

„Vine Baeten. Da, e bătut în cuie. Vânzare și Craiova păstrează procente, da. Postul lui Baeten? Eu l-am văzut jucând atacant lateral dreapta în cele mai multe meciuri și mijlocaș central. Noi avem un singur atacant lateral dreapta de picior stâng, pe Ștefănescu.

Băluță, care a jucat anul trecut acolo, se simte mai bine în poziție centrală. În stânga avem jucători de picior drept, jucătorii eligibili pentru regula U21, Octavian Popescu, Musi, Toma. Da, Baeten va veni să-l dubleze pe Ștefănescu, iar cei din stânga sunt jucătorii de regulă. E cumva inflație, dar mai bine să fie inflație când joci la 3 zile”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.