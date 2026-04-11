Sepsi, pas mare către promovarea în Liga 1! Covăsnenii au învins Steaua

Daniel Işvanca Publicat: 11 aprilie 2026, 14:25

Sepsi, pas mare către promovarea în Liga 1! Covăsnenii au învins Steaua

Sepsi - Steaua / Sportpictures

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a făcut un pas mare către promovarea pe prima scenă a fotbalului românesc, după ce s-a impus la limită în duelul cu Steaua București, în etapa a treia de play-off.

Gruparea antrenată de Ovidiu Burcă a dat lovitura decisivă imediat după pauză, iar revenirea în Liga 1 este tot mai aproape, odată cu obținerea celor trei puncte.

Sepsi – Steaua 2-0

Sepsi Sfântu Gheorghe este tot mai aproape de revenirea în Liga 1, după succesul cu scorul de 1-0 obținut în fața celor de la Steaua București, în etapa a 3-a de play-off.

Gruparea antrenată de Ovidiu Burcă a marcat primul gol al partidei imediat după pauză, prin Mawa, care l-a învins pe portarul Frânculescu cu un șut bine plasat. Golul desprinderii a venit în minutul 80 și i-a aparținut lui Davordzie.

Cu această victorie, covăsnenii au ajuns la un total de 53 de puncte, fiind la trei puncte distanță de liderul Corvinul Hunedoara, care a pierdut etapa aceasta la Voluntari.

Recomandări

Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Citește și:
Cât plătesc românii pentru dulciurile de Paște. Preţurile ajung şi la câteva sute de lei
Cât plătesc românii pentru dulciurile de Paște. Preţurile ajung şi la câteva sute de lei
De ce se sărbătorește de două ori pe an Paștele în familia lui Giovanni Becali: „Ne împărțim!”
De ce se sărbătorește de două ori pe an Paștele în familia lui Giovanni Becali: „Ne împărțim!”
16:12

Cel mai nebun protest al suporterilor: fără bere și cârnați pe stadion. Motivul boicotului
15:43

Românul convocat de Luciano Spalletti în lotul lui Juventus pentru meciul cu Atalanta
15:18

Mihai Stoica pune presiune pe Mirel Rădoi. Ce pierderi finaciare poate avea FCSB dacă nu prinde Conference League
14:41

Cristi Chivu i-a găsit înlocuitor lui Alessandro Bastoni! Jucătorul a eliminat Italia din drumul spre World Cup 2026
14:40

Dublu moment de doliu la PAOK și pentru Răzvan Lucescu. A murit la 59 de ani!
14:09

Situație explozivă la Farul Constanța: Ianis Zicu nu a fost înduplecat și pleacă de la echipă
Vezi toate știrile
1 Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu 2 O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină 3 Decizia luată de PAOK Salonic, după ce Răzvan Lucescu le-a interzis jucătorilor să participe la înmormântarea lui Mircea Lucescu 4 Apariție surpriză pe Național Arena. Cine a venit să-i spună adio lui Mircea Lucescu: „A marcat o generație” 5 FotoMircea Lucescu a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu 6 Cum a fost Dinamo la un pas de o tragedie aviatică în Vinerea Marea. “Am trecut printr-o mare cumpănă”
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Gestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat faniiGestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat fanii