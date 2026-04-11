Sepsi, pas mare către promovarea în Liga 1! Covăsnenii au învins Steaua

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a făcut un pas mare către promovarea pe prima scenă a fotbalului românesc, după ce s-a impus la limită în duelul cu Steaua București, în etapa a treia de play-off.
Gruparea antrenată de Ovidiu Burcă a dat lovitura decisivă imediat după pauză, iar revenirea în Liga 1 este tot mai aproape, odată cu obținerea celor trei puncte.
Sepsi – Steaua 2-0
Gruparea antrenată de Ovidiu Burcă a marcat primul gol al partidei imediat după pauză, prin Mawa, care l-a învins pe portarul Frânculescu cu un șut bine plasat. Golul desprinderii a venit în minutul 80 și i-a aparținut lui Davordzie.
Cu această victorie, covăsnenii au ajuns la un total de 53 de puncte, fiind la trei puncte distanță de liderul Corvinul Hunedoara, care a pierdut etapa aceasta la Voluntari.
