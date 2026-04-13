Al Hilal – Al Sadd LIVE VIDEO (21:00) Simone Inzaghi se ceartă cu medicii: „Trebuie să fie mai inteligent”

Sebastian Ujica Publicat: 13 aprilie 2026, 10:25

Comentarii
Simone Inzaghi vrea trofeul Ligii Campionilor Asiei cu Al-Hilal / X.com/Al-Hilal

Astăzi au loc două meciuri din optimile de finala ale Ligii Campionilor Asiei. Unul dintre cele mai interesante dueluri este cel din Al-Hilal, deținătoarea trofeului, și Al-Sadd din Qatar. Meciul este transmis în direct de la ora 21.00 pe AntenaPlay.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înaintea meciului, Simone Inzaghi, antrenorul celor de la Al-Hilal, a avut bătăi de cap cu … medicii.

Inzaghi, contrazis de medic

Fostul antrenor de la Lazio și Inter a primit critici publice din partea unui specialist în medicină sportivă din Arabia Saudită. Asta după ce Inzaghi s-a plâns de ghinion cu privire la accidentări: „Toate au fost cauzate de lovituri, nu de oboseală sau formă fizică precară așa cum sugerează unii” a spus Inzaghi în conferința de presă când a fost întrebat de situația lui Koulibaly, ultima „victimă” după un antrenament.

Dr Rakan Al-Wabel l-a contrazis însă public pe Inzaghi și susține că accidentările suferite de jucătorii lui Al-Hilal sunt din vina antrenorului: „Cauza accidentărilor este din abordarea lui Inzaghi cu privire la pressing-ul agresiv. Antrenorul trebuie să se concentreze mai mult pe fiecare competiție și să gestioneze mai inteligent oboseala musculară. Abordarea lui Inzaghi o poate costa pe Al-Hilal mai multe trofee, trebuie să gestioneze mai inteligent situația” a spus medicul pentru emisiunea Al-Muntasif.

Echipele probabile:

Al Hilal:
Bono – Al Harbi, Tambakti, Lajami, Theo Hernandez – Neves – Malcom, Milinkovic-Savic, Kanno, Al Dawsari – Benzema
Antrenor: Simone Inzaghi
Al Sadd:
Barsham – Pedro Miguel, Khoukhi, Saiss, Paulo Otavio – Abweny, Claudinho – Ali, Roberto Firmino, Afif – Mujica
Antrenor: Roberto Mancini

Reclamă
Reclamă

 

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
