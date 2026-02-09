Shabab Al-Ahli - Al Hilal (18:00), meciul serii din Liga Campionilor Asiei. Alte două partide se joacă ACUM - Antena Sport

Ruben Neves și Karim Benzema, la Al Hilal/ Profimedia

Shabab Al-Ahli – Al Hilal e meciul serii din grupa de Liga Campionilor Asiei. Partida va începe de a ora 18:00 și va fi live video în AntenaPLAY. De la aceeași oră se va disputa și duelul dintre Al-Duhail și Al Sharjah.

De la ora 15:45 au început partidele Al Wahda – Al Ahli și Nasaf Qarshi – Al Shorta.

Shabab Al-Ahli – Al Hilal LIVE VIDEO (18:00), în meciul serii din Liga Campionilor Asiei

Min. 8: Nasaf Qarshi – Al Shorta 1-0. Gazdele au deschis scorul prin Rakhmatov.

