Shabab Al-Ahli - Al Hilal (18:00), meciul serii din Liga Campionilor Asiei. Alte două partide se joacă ACUM

Shabab Al-Ahli – Al Hilal (18:00), meciul serii din Liga Campionilor Asiei. Alte două partide se joacă ACUM
Shabab Al-Ahli – Al Hilal (18:00), meciul serii din Liga Campionilor Asiei. Alte două partide se joacă ACUM

Antena Sport Publicat: 9 februarie 2026, 15:45

Shabab Al-Ahli – Al Hilal (18:00), meciul serii din Liga Campionilor Asiei. Alte două partide se joacă ACUM

Ruben Neves și Karim Benzema, la Al Hilal/ Profimedia

Shabab Al-Ahli – Al Hilal e meciul serii din grupa de Liga Campionilor Asiei. Partida va începe de a ora 18:00 și va fi live video în AntenaPLAY. De la aceeași oră se va disputa și duelul dintre Al-Duhail și Al Sharjah. 

De la ora 15:45 au început partidele Al Wahda – Al Ahli și Nasaf Qarshi – Al Shorta. 

Abonații AntenaPLAY pot vedea aici meciurile din Liga Campionilor Asiei.

Shabab Al-Ahli – Al Hilal LIVE VIDEO (18:00), în meciul serii din Liga Campionilor Asiei 

Min. 8: Nasaf Qarshi – Al Shorta 1-0. Gazdele au deschis scorul prin Rakhmatov.

Update: Au început partidele Al Wahda – Al Ahli și Nasaf Qarshi – Al Shorta.

Al Hilal e lider în grupa de Liga Campionilor Asiei, cu maximum de puncte după șase meciuri disputate. Shabab Al-Ahli Dubai ocupă locul cinci, cu zece puncte.  

Al Hilal vine după victoria obținută în fața echipei lui Marius Șumudică, Al Okhdood, scor 6-0. Karim Benzema a bifat primul meci pentru Al Hilal, marcând un hat-trick. 

Programul de azi din Liga Campionilor Asiei: 

  • Al Wahda – Al Ahli, ora 15:45 
  • Nasaf Qarshi – Al Shorta, ora 15:45 
  • Al-Duhail – Al Sharjah, ora 18:00 
  • Shabab Al-Ahli Dubai – Al Hilal, ora 18:00 

Clasamentul grupei de Liga Campionilor Asiei Vest: 

  • Al Hilal, 18 p 
  • Tractor, 14 p 
  • Al Ahli, 13 p 
  • Al Wahda, 13 p 
  • Shabab Al-Ahli Dubai, 10 p 
  • Al Ittihad, 9 p 
  • Al-Duhail 7 p 
  • Al Sharjah, 7 p 
  • Al-Gharafa, 6 p 
  • Al-Sadd 5 p  
  • Al Shorta, 1 p 
  • Nasaf Qarshi, 0 p 
