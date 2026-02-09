Shabab Al-Ahli - Al Hilal (18:00), meciul serii din Liga Campionilor Asiei. Alte două partide se joacă ACUM - Antena Sport

Shabab Al-Ahli – Al Hilal e meciul serii din grupa de Liga Campionilor Asiei. Partida va începe de a ora 18:00 și va fi live video în AntenaPLAY. De la aceeași oră se va disputa și duelul dintre Al-Duhail și Al Sharjah.
De la ora 15:45 au început partidele Al Wahda – Al Ahli și Nasaf Qarshi – Al Shorta.
Abonații AntenaPLAY pot vedea aici meciurile din Liga Campionilor Asiei.
Min. 8: Nasaf Qarshi – Al Shorta 1-0. Gazdele au deschis scorul prin Rakhmatov.
Al Hilal e lider în grupa de Liga Campionilor Asiei, cu maximum de puncte după șase meciuri disputate. Shabab Al-Ahli Dubai ocupă locul cinci, cu zece puncte.
Al Hilal vine după victoria obținută în fața echipei lui Marius Șumudică, Al Okhdood, scor 6-0. Karim Benzema a bifat primul meci pentru Al Hilal, marcând un hat-trick.
Programul de azi din Liga Campionilor Asiei:
- Al Wahda – Al Ahli, ora 15:45
- Nasaf Qarshi – Al Shorta, ora 15:45
- Al-Duhail – Al Sharjah, ora 18:00
- Shabab Al-Ahli Dubai – Al Hilal, ora 18:00
Clasamentul grupei de Liga Campionilor Asiei Vest:
- Al Hilal, 18 p
- Tractor, 14 p
- Al Ahli, 13 p
- Al Wahda, 13 p
- Shabab Al-Ahli Dubai, 10 p
- Al Ittihad, 9 p
- Al-Duhail 7 p
- Al Sharjah, 7 p
- Al-Gharafa, 6 p
- Al-Sadd 5 p
- Al Shorta, 1 p
- Nasaf Qarshi, 0 p
