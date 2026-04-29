“Antidotul perfect!” Thierry Henry, discurs fără menajamente după PSG – Bayern 5-4: “Nu îmi pasă că apărările nu au fost bune”

Thierry Herny a aplaudat şi a lăudat modul în care PSG şi Bayern Munchen au abordat manşa tur a semifinalelor UEFA Champions League. Parizienii s-au impus cu 5-4, la capătul unui meci nebun pe Parc des Princes. Vincent Kompany, antrenorul bavarezilor, a promis un scenariu asemănător şi săptămâna viitoare, la returul de pe Allianz Arena.

În ultimii ani, meciurile de fotbal, inclusiv cele din fazele finale ale competiţiilor de top, au fost catalogate drept plictisitoare. Echipele au început să îşi asume din ce în ce mai puţine riscuri, lucru care a afectat spectacolul.

Thierry Henry, dat pe spate de PSG – Bayern 5-4: “Acest meci a fost orice, mai puţin plictisitor”

Fostul mare atacant francez este extrem de încântat că PSG şi Bayern au reuşit să joace extrem de ofensiv, chiar dacă au existat probleme în defensivă. Mai mult, el consideră că acest meci este un antidot pentru fotbalul conservator practicat de cele mai multe echipe în ultimii ani:

“De ani de zile ne plângem că fotbalul a devenit plictisitor. Acest meci a fost orice, mai puţin plictisitor. M-am simţit foarte bine şi cred că toată lumea de acasă s-a simţit la fel.

Vorbim des despre câte echipe vedem care nu îşi asumă riscuri. Extreme care nu driblează, jucători care nu atacă şi care se gândesc cum să nu piardă meciul în loc să se gândească la cum să îl câştige. În acest meci am văzut multe situaţii în care echipele şi-au asumat riscuri. Poate dacă analizezi din punct de vedere defensiv, o să înnebuneşti când o să vezi unele lucruri, dar nu îmi pasă. Jocul ofensiv a fost spectaculos, au fost momente nebune. Nu îmi pasă că apărările nu au fost foarte bune.