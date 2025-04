Mikel Arteta l-a sunat pe Pep Guardiola, înainte să o elimine pe Real Madrid din Champions League: "M-a inspirat" - Antena Sport

„Este o seară atât de specială, un club istoric. Avem obiectivul de a juca cel mai bine și de a câștiga competiția. Am avut atât de multă încredere și convingere încă din tur și am venit aici ca să câștigăm meciul. Știam că o să suferim, dar știam și că o să câștigăm. Aveam asta în minte și apoi am făcut-o în realitate. Ce seară!

Știam când am semnat cu acest club că este pe un drum ascendent. A fost greu în Premier League, dar în această competiție am mers incredibil de bine. Acest club va face lucruri speciale în următorii ani – avem încredere în acest antrenor și avem jucători ca Lewis-Skelly care vin din urmă. Un mix grozav. Urmează PSG, care este o echipă uimitoare.

(n.r: despre duelul cu Mbappe din careu) Știam că nu este un penalty. Am avut brațul pe el, dar trebuie să faci asta în careu. Sunt un tip cinstit, i-am spus (n.r: lui Mbappe) că nu este un pix, aș fi recunoscut dacă l-aș fi dat jos. A căzut la pământ și am fost încrezător că faza se va întoarce. A trebuit să rămânem calmi, deoarece am fost un pic naivi, dar e o noapte istorică pentru club. Foarte special”, a spus Declan Rice imediat după meci pentru TNT Sports, potrivit skysports.com.