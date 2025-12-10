Shai Gilgeous-Alexander a fost desemnat sportivul anului 2025 în Canada - Antena Sport

Shai Gilgeous-Alexander, cel mai valoros jucător (MVP) al ediţiei trecute a Ligii profesioniste nord-americane de baschet, a fost ales marţi Sportivul anului în Canada, învingând alţi patru candidaţi, inclusiv înotătoarea Summer McIntosh, triplă medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Paris, informează EFE.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Shai Gilgeous-Alexander, în vârstă de 27 de ani, a condus echipa Oklahoma City Thunder la câştigarea primului său titlu de campioană a NBA începând din 1979, când franciza îşi avea sediul la Seattle, sub numele de SuperSonics.

Shai Gilgeous-Alexander, sportivul anului în Canada

Pe lângă trofeul MVP, el a mai primit în sezonul trecut titlul de cel mai bun marcator al Ligii nord-americane şi pe cel de MVP al finalei. Doar alţi trei jucători au reuşit anterior să câştige toate cele trei distincţii NBA în acelaşi sezon: Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan şi Shaquille O’Neal.

Un juriu format din jurnalişti sportivi canadieni i-a acordat premiul Northern Star lui Gilgeous-Alexander, desemnat Sportivul anului 2025, devansându-le pe finalistele Summer McIntosh (înot), Rachel Homan (curling), Sophie de Goede (rugby) şi Camryn Rogers (atletism).

Baschetbalistul a câştigat anterior premiul Northern Star în 2023, în timp ce McIntosh a fost recompensată cu această distincţie în 2024.