Shai Gilgeous-Alexander a fost desemnat sportivul anului 2025 în Canada - Antena Sport

Shai Gilgeous-Alexander, cel mai valoros jucător (MVP) al ediţiei trecute a Ligii profesioniste nord-americane de baschet, a fost ales marţi Sportivul anului în Canada, învingând alţi patru candidaţi, inclusiv înotătoarea Summer McIntosh, triplă medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Paris, informează EFE.
Shai Gilgeous-Alexander, în vârstă de 27 de ani, a condus echipa Oklahoma City Thunder la câştigarea primului său titlu de campioană a NBA începând din 1979, când franciza îşi avea sediul la Seattle, sub numele de SuperSonics.
Shai Gilgeous-Alexander, sportivul anului în Canada
Pe lângă trofeul MVP, el a mai primit în sezonul trecut titlul de cel mai bun marcator al Ligii nord-americane şi pe cel de MVP al finalei. Doar alţi trei jucători au reuşit anterior să câştige toate cele trei distincţii NBA în acelaşi sezon: Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan şi Shaquille O’Neal.
Un juriu format din jurnalişti sportivi canadieni i-a acordat premiul Northern Star lui Gilgeous-Alexander, desemnat Sportivul anului 2025, devansându-le pe finalistele Summer McIntosh (înot), Rachel Homan (curling), Sophie de Goede (rugby) şi Camryn Rogers (atletism).
Baschetbalistul a câştigat anterior premiul Northern Star în 2023, în timp ce McIntosh a fost recompensată cu această distincţie în 2024.
Shai Gilgeous-Alexander şi Steve Nash sunt singurii jucători de baschet care au câştigat premiul Northerm Star de la înfiinţarea sa, în 1936.
