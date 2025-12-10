Dorinel Munteanu, prezentat oficial la Hermannstadt - Antena Sport

Dorinel Munteanu (57 de ani) a fost prezentat, miercuri, ca noul antrenor al lui Hermannstadt, echipă care s-a despărţit recent de Marius Măldărăşanu. Munti a semnat pe un an şi jumătate cu sibienii.

“Bine ai venit la FCH, Dorinel Munteanu!

ℹ️ Ca fotbalist, Dorinel Munteanu a jucat la CSM Reşiţa, FC Olt, Inter Sibiu, Dinamo Bucureşti, Cercle Bruges, FC Koln, Wolfsburg, Steaua București, CFR Cluj, FC Argeş, FC Vaslui și U Cluj. A cucerit Campionatul, Cupa României și Supercupa României. De asemenea, a evoluat în echipa națională a României o perioadă îndelungată, devenind cel mai selecționat fotbalist român din toate timpurile (134 de prezenţe/16 goluri).

Dorinel Munteanu, prezentat oficial la Hermannstadt

Dorinel Munteanu și-a început cariera de antrenor principal în 2005, pe banca echipei CFR Cluj, unde activa şi ca jucător, continuând apoi la FC Argeş, FC Vaslui, Steaua București, U Cluj, Oţelul Galați, Dinamo Bucureşti, Mordovia Saransk, Kuban Krasnodar , Gabala , Astra Giurgiu , Zakho FC și CSM Reşiţa.

A fost antrenor principal la Oţelul Galaţi în perioada 2009-2012 , reușind în 2011 să câștige campionatul şi Supercupa României, dar și în perioada 2021 – 2024, reușind să-i readucă pe gălățeni din Liga 3 în SuperLiga Romania și într-o finală de Cupa României Betano.