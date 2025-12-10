Dorinel Munteanu, prezentat oficial la Hermannstadt - Antena Sport

Dorinel Munteanu (57 de ani) a fost prezentat, miercuri, ca noul antrenor al lui Hermannstadt, echipă care s-a despărţit recent de Marius Măldărăşanu. Munti a semnat pe un an şi jumătate cu sibienii.
“Bine ai venit la FCH, Dorinel Munteanu!
ℹ️ Ca fotbalist, Dorinel Munteanu a jucat la CSM Reşiţa, FC Olt, Inter Sibiu, Dinamo Bucureşti, Cercle Bruges, FC Koln, Wolfsburg, Steaua București, CFR Cluj, FC Argeş, FC Vaslui și U Cluj. A cucerit Campionatul, Cupa României și Supercupa României. De asemenea, a evoluat în echipa națională a României o perioadă îndelungată, devenind cel mai selecționat fotbalist român din toate timpurile (134 de prezenţe/16 goluri).
Dorinel Munteanu, prezentat oficial la Hermannstadt
Dorinel Munteanu și-a început cariera de antrenor principal în 2005, pe banca echipei CFR Cluj, unde activa şi ca jucător, continuând apoi la FC Argeş, FC Vaslui, Steaua București, U Cluj, Oţelul Galați, Dinamo Bucureşti, Mordovia Saransk, Kuban Krasnodar , Gabala , Astra Giurgiu , Zakho FC și CSM Reşiţa.
A fost antrenor principal la Oţelul Galaţi în perioada 2009-2012 , reușind în 2011 să câștige campionatul şi Supercupa României, dar și în perioada 2021 – 2024, reușind să-i readucă pe gălățeni din Liga 3 în SuperLiga Romania și într-o finală de Cupa României Betano.
✍️ Dorinel Munteanu a semnat un contract cu FCH valabil pentru un sezon și jumătate”, se arată pe pagina de Facebook a clubului Hermannstadt.
La opt luni de la acea despărțire cu scandal de Sepsi, tehnicianul a revenit pe prima scenă a fotbalului românesc și va avea misiunea de a salva finalista din ediția trecută a Cupei României de la retrogradare.
Dorinel urmează să conducă miercuri primul antrenament al echipei, urmând să debuteze pe banca noii sale formații pe data de 14 decembrie, când va primi vizita Universității Craiova.
