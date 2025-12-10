Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dorinel Munteanu, prezentat oficial la Hermannstadt - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Dorinel Munteanu, prezentat oficial la Hermannstadt

Dorinel Munteanu, prezentat oficial la Hermannstadt

Dan Roșu Publicat: 10 decembrie 2025, 12:36

Comentarii
Dorinel Munteanu, prezentat oficial la Hermannstadt

Dorinel Munteanu a semnat cu Hermannstadt - Facebook Hermannstadt

Dorinel Munteanu (57 de ani) a fost prezentat, miercuri, ca noul antrenor al lui Hermannstadt, echipă care s-a despărţit recent de Marius Măldărăşanu. Munti a semnat pe un an şi jumătate cu sibienii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Bine ai venit la FCH, Dorinel Munteanu!

ℹ️ Ca fotbalist, Dorinel Munteanu a jucat la CSM Reşiţa, FC Olt, Inter Sibiu, Dinamo Bucureşti, Cercle Bruges, FC Koln, Wolfsburg, Steaua București, CFR Cluj, FC Argeş, FC Vaslui și U Cluj. A cucerit Campionatul, Cupa României și Supercupa României. De asemenea, a evoluat în echipa națională a României o perioadă îndelungată, devenind cel mai selecționat fotbalist român din toate timpurile (134 de prezenţe/16 goluri).

Dorinel Munteanu, prezentat oficial la Hermannstadt

Dorinel Munteanu și-a început cariera de antrenor principal în 2005, pe banca echipei CFR Cluj, unde activa şi ca jucător, continuând apoi la FC Argeş, FC Vaslui, Steaua București, U Cluj, Oţelul Galați, Dinamo Bucureşti, Mordovia Saransk, Kuban Krasnodar , Gabala , Astra Giurgiu , Zakho FC și CSM Reşiţa.

A fost antrenor principal la Oţelul Galaţi în perioada 2009-2012 , reușind în 2011 să câștige campionatul şi Supercupa României, dar și în perioada 2021 – 2024, reușind să-i readucă pe gălățeni din Liga 3 în SuperLiga Romania și într-o finală de Cupa României Betano.

Reclamă
Reclamă

✍️ Dorinel Munteanu a semnat un contract cu FCH valabil pentru un sezon și jumătate”, se arată pe pagina de Facebook a clubului Hermannstadt.

La opt luni de la acea despărțire cu scandal de Sepsi, tehnicianul a revenit pe prima scenă a fotbalului românesc și va avea misiunea de a salva finalista din ediția trecută a Cupei României de la retrogradare.

Dorinel urmează să conducă miercuri primul antrenament al echipei, urmând să debuteze pe banca noii sale formații pe data de 14 decembrie, când va primi vizita Universității Craiova.

Concedieri masive la Bosch Timișoara. Sute de angajați vor fi dați afară în următorii 5 aniConcedieri masive la Bosch Timișoara. Sute de angajați vor fi dați afară în următorii 5 ani
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un tânăr italian a vrut să viziteze târgul de Crăciun de la Craiova, dar a ajuns din greșeală în Cracovia
Observator
Un tânăr italian a vrut să viziteze târgul de Crăciun de la Craiova, dar a ajuns din greșeală în Cracovia
Dublă pierdere pentru Universitatea Craiova! Un titular a ajuns pe masa de operație, iar altul a lipsit de la antrenament. Update exclusiv
Fanatik.ro
Dublă pierdere pentru Universitatea Craiova! Un titular a ajuns pe masa de operație, iar altul a lipsit de la antrenament. Update exclusiv
14:22
Final nebun în NHL! Anaheim a egalat cu 0,1 secunde înainte de final, după care a învins-o pe Pittsburgh în shootout
14:17
VIDEOImaginile care fac înconjurul lumii: s-au calificat împreună în sferturi după ce „au bătut palma” în timpul meciului
14:13
VIDEOOrlando Magic şi New York Knicks, în semifinalele Cupei NBA
13:38
Şeful ANS, replică pentru David Popovici! Motivul pentru care sportivii nu şi-au primit banii + atac la Lipă
13:16
Prima reacţie a lui Dorinel Munteanu după revenirea spectaculoasă în Liga 1: “Cea mai importantă provocare a mea”
12:59
Super-transferul anunţat de Gigi Becali la FCSB nu e făcut! Agentul a rupt tăcerea: “Asta e prioritatea”
Vezi toate știrile
1 Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate 2 Universitatea Craiova, ofertă de “multe, multe milioane de euro” pentru un jucător. Rotaru a dat răspunsul pe loc 3 Gigi Becali a confirmat transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB. Suma plătită pentru jucătorul dorit și de Rapid 4 Dezastru la un club de tradiție din România! Jucătorii refuză să facă deplasarea 5 Președintele FRH a făcut anunțul! Cine va fi selecționerul României la EURO 2026 6 Scandal în fotbalul românesc. FRF investighează un meci suspect de blat cu scenariul “2 pauză / 1 final”
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte