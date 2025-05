"Cancerul mi-a salvat viaţa" Acerbi, eroul lui Inter, poveste emoţionantă de viaţă: "Am ajuns la fund" - Antena Sport

Credeam că voi juca la cel mai înalt nivel la AC Milan timp de 15 ani. Dar, dacă nu era cancerul, aș fi terminat la 28 de ani. Probabil aș fi fost în liga a doua. Cu cancerul, viața mea abia a început, am primit o a doua șansă”, a mai spus Francesco Acerbi.

Simone Inzaghi şi-a scos pălăria în faţa jucătorilor, după Inter – Barcelona 4-3: „Am fost exemplari”

Simone Inzaghi a avut numai cuvinte de laudă la adresa jucătorilor săi, pe care i-a felicitat pentru modul în care au reuşit să obţină calificarea în ultimul act, la capătul unei duble de foc. Antrenorul italian consideră că numai o echipă excepţională, aşa cum a fost Inter în această dublă, ar fi putut să elimine formaţia lui Hansi Flick:

„Am încercat să ne facem jocul cu toate armele şi calităţile noastre. O ştiam pe Barcelona şi ştiam ce trebuie să facem pe teren. Am dat totul şi am reuşit. Am fost exemplari. M-am asigurat că schimbările ne vor ajuta şi am depăşit orice obstacol.

Am întâlnit o echipă puternică. A fost nevoie de un Inter excepţional ca să batem Barcelona. Au fost două meciuri brutale. Băieţii au fost fantastici. Sunt mândru şi fericit să le fiu antrenor. Au dat totul”, a declarat Simone Inzaghi, citat de mundodeportivo.com.