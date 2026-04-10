Catalanii pun tunurile pe „românul ăla arogant” după Barca – Atletico. Cum l-au jignit pe Kovacs

Presa din Catalunya strigă la unison: „Barcelona a fost dezavantajată de Istvan Kovacs”. Și clubul a făcut plângere împotriva arbitrului român, iar acesta nu va mai fi la centru la vreun meci din actualul sezon de UEFA Champions League.

Însă catalanii nu s-au oprit aici: jurnaliștii catalani recurg chiar la editoriale care depășesc limita și îl jignesc pe Kovacs.

Jigniri la adresa lui Kovacs

Un exemplu este Xavier Bosch de la Mundo Deportivo. Într-un editorial numit „Las tres acciones que delatan a Kovacs” (trad. Cele 3 acțiuni care îl trădează pe Kovacs), Bosch trece dincolo de prestația arbitrului și îl jignește pe Kovacs.

„Flick avea dreptate. A fost un henț clar, unul care a decis meciul și care l-a pus pe acest român arogant, Istvan Kovacs, în lumina reflectoarelor. Un om protejat de UEFA, care a arbitrat ultima finală de UEFA Champions League, cu corpul lui plin de mușchi cu care încearcă să-și mascheze nesiguranța (…) Nu a avut curaj să acorde penalty pentru henț, e atât de evident (…) Cum pot să nu aplice regulamentul? În schimb, se joacă de-a Dumnezeu și decid cine ce primește” scrie Bosch.

Editorialistul mai menționează două momente care, spune el, trădează nesiguranța lui Kovacs. „Minutul 24. Cancelo comite un fault la limita cartonașului galben. Nu-l acordă. Dar imediat își scoate notițele să verifice dacă Joao Cancelo este unul dintre jucătorii la un pas de suspendare. Un arbitru nu poate să ia decizii prin calcule și el a dovedit că asta face. Iar după meci i-a dat galben pentru proteste. Apoi incidentul cu Cubarsi, arată galben, nu roșu. A acționat stresat: e bântuit de regula ultimului apărător. I-a dat roșu lui Araujo cu PSG. La Mondialul Cluburilor, nu a dat un roșu identic la Nuno Mendes după un fault fix contra lui Giuliano Simeone. Pe Camp Nou a fost stresat. În loc să decidă pe baza a ceea ce a văzut, se gândea la ce decizie ar trebui să ia. Incredibil!” a mai scris Bosch.