Home | Fotbal | Liga Campionilor | Catalanii pun tunurile pe „românul ăla arogant” după Barca – Atletico. Cum l-au jignit pe Kovacs

Catalanii pun tunurile pe „românul ăla arogant” după Barca – Atletico. Cum l-au jignit pe Kovacs

Sebastian Ujica Publicat: 10 aprilie 2026, 10:32

Comentarii
Catalanii pun tunurile pe românul ăla arogant” după Barca – Atletico. Cum l-au jignit pe Kovacs

Istvan Kovacs, în Barcelona - Atletico Madrid 0-2/ Profimedia

Presa din Catalunya strigă la unison: „Barcelona a fost dezavantajată de Istvan Kovacs”. Și clubul a făcut plângere împotriva arbitrului român, iar acesta nu va mai fi la centru la vreun meci din actualul sezon de UEFA Champions League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Însă catalanii nu s-au oprit aici: jurnaliștii catalani recurg chiar la editoriale care depășesc limita și îl jignesc pe Kovacs.

Jigniri la adresa lui Kovacs

Un exemplu este Xavier Bosch de la Mundo Deportivo. Într-un editorial numit „Las tres acciones que delatan a Kovacs” (trad. Cele 3 acțiuni care îl trădează pe Kovacs), Bosch trece dincolo de prestația arbitrului și îl jignește pe Kovacs.

„Flick avea dreptate. A fost un henț clar, unul care a decis meciul și care l-a pus pe acest român arogant, Istvan Kovacs, în lumina reflectoarelor. Un om protejat de UEFA, care a arbitrat ultima finală de UEFA Champions League, cu corpul lui plin de mușchi cu care încearcă să-și mascheze nesiguranța (…) Nu a avut curaj să acorde penalty pentru henț, e atât de evident (…) Cum pot să nu aplice regulamentul? În schimb, se joacă de-a Dumnezeu și decid cine ce primește” scrie Bosch.

Editorialistul mai menționează două momente care, spune el, trădează nesiguranța lui Kovacs. „Minutul 24. Cancelo comite un fault la limita cartonașului galben. Nu-l acordă. Dar imediat își scoate notițele să verifice dacă Joao Cancelo este unul dintre jucătorii la un pas de suspendare. Un arbitru nu poate să ia decizii prin calcule și el a dovedit că asta face. Iar după meci i-a dat galben pentru proteste. Apoi incidentul cu Cubarsi, arată galben, nu roșu. A acționat stresat: e bântuit de regula ultimului apărător. I-a dat roșu lui Araujo cu PSG. La Mondialul Cluburilor, nu a dat un roșu identic la Nuno Mendes după un fault fix contra lui Giuliano Simeone. Pe Camp Nou a fost stresat. În loc să decidă pe baza a ceea ce a văzut, se gândea la ce decizie ar trebui să ia. Incredibil!” a mai scris Bosch.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cod galben de vânt în trei sferturi de ţară. Vremea rămâne rece până sâmbătă
Observator
Cod galben de vânt în trei sferturi de ţară. Vremea rămâne rece până sâmbătă
Meniul de Paște 2026 în penitenciarele din România: 9,59 lei pe zi pentru trei mese. Ce mănâncă deținuții
Fanatik.ro
Meniul de Paște 2026 în penitenciarele din România: 9,59 lei pe zi pentru trei mese. Ce mănâncă deținuții
9:50

FotoMircea Lucescu este înmormântat ACUM. Gică Hagi, Dănuţ Lupu, Ionuţ Lupescu şi Mihai Stoica, printre cei prezenţi
9:25

Cel mai trist moment pentru Lucescu: „Plângea necontrolabil când i-au spus” Dezvăluirea făcută după moartea sa
9:16

Cristi Chivu a numit principala provocare întâmpinată la Inter: “Aş fi putut să port o mască”
8:56

Apariție surpriză pe Național Arena. Cine a venit să-i spună adio lui Mircea Lucescu: „A marcat o generație”
8:39

“Inovator!” Cesare Prandelli, mesaj de suflet în memoria lui Mircea Lucescu: “A considerat propria casă ca fiind întreaga lumea”
8:33

Gestul superb al lui Ahmetov după moartea lui Mircea Lucescu: „E prima dată când face asta”
Vezi toate știrile
1 Gestul de neînțeles al lui Șahtior Donețk la primul meci după moartea lui Mircea Lucescu. Cum s-au prezentat fanii 2 Miliardarul care şi-a trimis bodyguarzii la Arena Naţională, înainte să vină să îşi ia rămas-bun de la Mircea Lucescu 3 VIDEOCine este turcul care i-a pupat mâna lui Răzvan Lucescu lângă sicriul lui Mircea Lucescu 4 FotoPremieră după 12 ani! Decizia luată de miliardarul Ahmetov după ce i-a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu 5 Decizia luată de PAOK Salonic, după ce Răzvan Lucescu le-a interzis jucătorilor să participe la înmormântarea lui Mircea Lucescu 6 VIDEO & FOTORămas-bun, Mircea Lucescu! 15.000 de oameni i-au adus un omagiu fostului selecţioner. Ahmetov: “O mare tragedie”
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Averea colosală pe care Mircea Lucescu o lasă în urmă. „Il Luce” a murit la 80 de aniAverea colosală pe care Mircea Lucescu o lasă în urmă. „Il Luce” a murit la 80 de ani