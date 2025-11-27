Fabio Capello știe unde a greșit Interul lui Cristi Chivu în eșecul cu Atletico: "Nu a reușit să înlăture asta" - Antena Sport

Fabio Capello, legendarul antrenor în vârstă de 79 de ani, a analizat ce s-a întâmplat pe Metropolitano la partida dintre Atletico Madrid și Inter și a găsit explicațiile pentru care trupa românului a pierdut dramatic. În minutul 90+3 al partidei din Spania, Jose Maria Gimenez l-a învins pe Yann Sommer cu o lovitură de cap și a stabilit scorul final al meciului, 2-1 pentru iberici.

Inter a suferit astfel miercuri seara primul eșec din acest sezon de UCL, iar reacția din partea marelui Fabio Capello nu a întârziat să apară. Prezent în studioul Sky Sports Italia, de unde antrenorul a analizat numeroase meciuri ale trupei lui Chivu, italianul a observat două greșeli pe care le-au comis antrenorul român și jucătorii săi.

Capello și greșelile făcute de Chivu în Atletico – Inter

Capello a observat cum după golul egalizator marcat de Inter prin Zielinski, echipa s-a retras, un defect pe care Chivu nu a reușit încă să îl corecteze din perspectiva fostului antrenor al fundașului român. În plus, italianul l-a criticat pe tehnicianul de pe Giuseppe Meazza pentru modul în care și-a gestionat schimbările, introducând cinci jucători în decurs de 14 minute.

“Inter ar fi putut câștiga. A avut o prestație bună, dar nu poți renunța în meciuri de genul acesta în ultimul moment. După ce a egalat, a devenit o echipă amorfă, nu a presat și s-a aplatizat, nu a mai existat determinarea de dinainte.

Nerazzurrii marchează goluri și apoi se apără. Aceasta este o caracteristică pe care Chivu nu a reușit să o înlăture. Au fost prea multe schimbări, în opinia mea, și probabil că jucătorii nou intrați nu și-au găsit pozițiile“, a spus Capello, potrivit fcinter1908.it.