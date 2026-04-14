Ce se întâmplă cu Declan Rice, înaintea returului dintre Arsenal și Sporting. Anunțul lui Mikel Arteta

Atacantul lui Arsenal, Bukayo Saka, va rata meciul retur al sferturilor de finală ale Ligii Campionilor împotriva lui Sporting Lisabona, a confirmat marţi antrenorul Mikel Arteta.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Arteta a subliniat că Declan Rice, care nu s-a antrenat dimineaţă, ‘‘va face tot ce poate pentru a juca”.

‘Este ceva cu care se confruntă de ceva vreme, o problemă la tendonul lui Ahile. Sperăm că este o chestiune de zile şi nu de săptămâni, dar trebuie să vedem cum va reacţiona atunci când volumul de muncă va creşte”, a declarat Arteta referitor la Saka.

El a indicat că Rice ”nu era apt să se antreneze, deşi va face tot posibilul să fie apt pentru miercuri seara”, afirmând totodată că va trebui să aştepte până mâine pentru a şti dacă accidentaţii Jurrien Timber, Martin Odegaard şi Riccardo Calafiori, care nici ei nu s-au antrenat cu grupul, vor fi disponibili.

”Tunarii” au un avantaj de 1-0 din prima manşă, graţie unui gol marcat de Kai Havertz în minutele adiţionale la Lisabona, iar o altă victorie sau chiar o remiză miercuri, pe Emirates Stadium, le va asigura locul în semifinalele turneului continental de top pentru al doilea an consecutiv.