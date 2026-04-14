Ce se întâmplă cu Declan Rice, înaintea returului dintre Arsenal și Sporting. Anunțul lui Mikel Arteta

Viviana Moraru Publicat: 14 aprilie 2026, 17:55

Ce se întâmplă cu Declan Rice, înaintea returului dintre Arsenal și Sporting. Anunțul lui Mikel Arteta

Declan Rice, în Sporting - Arsenal 0-1/ Profimedia

Atacantul lui Arsenal, Bukayo Saka, va rata meciul retur al sferturilor de finală ale Ligii Campionilor împotriva lui Sporting Lisabona, a confirmat marţi antrenorul Mikel Arteta.

Arteta a subliniat că Declan Rice, care nu s-a antrenat dimineaţă, ‘‘va face tot ce poate pentru a juca”.

Declan Rice, șanse mari să joace în returul Arsenal – Sporting

Este ceva cu care se confruntă de ceva vreme, o problemă la tendonul lui Ahile. Sperăm că este o chestiune de zile şi nu de săptămâni, dar trebuie să vedem cum va reacţiona atunci când volumul de muncă va creşte”, a declarat Arteta referitor la Saka.

El a indicat că Rice ”nu era apt să se antreneze, deşi va face tot posibilul să fie apt pentru miercuri seara”, afirmând totodată că va trebui să aştepte până mâine pentru a şti dacă accidentaţii Jurrien Timber, Martin Odegaard şi Riccardo Calafiori, care nici ei nu s-au antrenat cu grupul, vor fi disponibili.

”Tunarii” au un avantaj de 1-0 din prima manşă, graţie unui gol marcat de Kai Havertz în minutele adiţionale la Lisabona, iar o altă victorie sau chiar o remiză miercuri, pe Emirates Stadium, le va asigura locul în semifinalele turneului continental de top pentru al doilea an consecutiv.

‘Sporting Lisabona este o echipă cu multă calitate şi poate face multe surprize. Au arătat asta în prima manşă şi de aceea ştim că mâine va fi foarte dificil. Vom face tot posibilul să câştigăm şi să ne calificăm”, a declarat antrenorul spaniol.

Clubul din nordul Londrei trece printr-o perioadă nefavorabilă, după ce a suferit trei înfrângeri în ultimele patru meciuri, a fost eliminat din Cupa Angliei de echipa din liga a 2-a, Southampton, a pierdut finala Cupei Ligii în faţa lui Manchester City şi şi-a văzut avantajul în Premier League, mai exact în faţa echipei City, condusă de Pep Guardiola, care are un meci mai puţin, redus la şase puncte, confruntarea directă dintre cele două având loc duminică, pe stadionul Etihad.

Loading ... Loading ...
Şeful de clan Momiţă Bona, evacuat din vila istorică pe care a ocupat-o ilegal 20 de ani. Cum a "decorat-o"
Proprietarii ar putea fi singurii responsabili de consolidarea clădirilor cu risc seismic, în locul primăriilor. Ce se întâmplă cu cei care nu-și permit: „Un fond al fondurilor”
