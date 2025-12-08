Cu cine l-a comparat Arne Slot pe Cristi Chivu, înainte de Inter - Liverpool: "Văd mai multe asemănări" - Antena Sport

Arne Slot, antrenorul lui Liverpool, a susţinut conferinţa de presă dinaintea meciului cu Inter, din etapa a şasea a grupei principale UEFA Champions League. Campioana Angliei, care traversează o perioadă extrem de complicată, va merge la Milano, pentru partida contra echipei lui Cristi Chivu.
Cea mai mare parte a conferinţei de presă a fost marcată de întrebările legate de Mohamed Salah, starul egiptean fiind lăsat acasă de antrenorul olandez. La finalul meciului cu Leeds, din Premier League, Salah a avut un discurs dur şi s-a plâns de statutul său pe Anfield.
Arne Slot l-a comparat pe Cristi Chivu cu Simone Inzaghi: “E acelaşi sistem, aproape aceiaşi jucători”
După ce s-a depăşit acest moment, Arne Slot a vorbit despre Inter şi despre Cristi Chivu. Antrenorul olandez este de părere că echipa antrenată de român continuă să semene foarte mult cu echipa pregătită de Simone Inzaghi, cel care a dus-o pe Inter în două finale UEFA Champions League în ultimele două sezoane, în 2023 şi 2025.
“Văd mai multe asemănări decât diferențe între Interul lui Inzaghi și cel al lui Chivu. E același sistem, aproape aceiași jucători. Probabil că și Chivu a adus câteva lucruri noi, dar văd multe similarități cu stilul de jocul al lui Inzaghi, inclusiv pressingul avansat. E normal ca atunci când preiei o finalistă de Champions League să păstrezi multe dintre lucruri.
Cred că am jucat împotriva lui Chivu când era la Ajax. Echipa lui este una care se apără agresiv, apelează la un pressing avansat și construiește bine”, a declarat Arne Slot, potrivit football-italia.net.
Ambele echipe vin după înfrângeri în ultima etapă din Champions League. Inter a pierdut dramatic meciul de la Madrid, cu Atletico, în prelungiri, scor 1-2, în timp ce Liverpool a suferit o adevărată umilinţă pe Anfield, când a pierdut în faţa echipei lui Dennis Man, PSV, scor 1-4.
După primele cinci etape ale grupei principale din UEFA Champions League, Inter se află pe locul 4, cu 12 puncte, în timp ce Liverpool este pe locul 13, cu 9 puncte.
