Cum a justificat Pep Guardiola eşecul ruşinos cu Bodo/Glimt - Antena Sport

Cum a justificat Pep Guardiola eşecul ruşinos cu Bodo/Glimt

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Cum a justificat Pep Guardiola eşecul ruşinos cu Bodo/Glimt

Cum a justificat Pep Guardiola eşecul ruşinos cu Bodo/Glimt

Radu Constantin Publicat: 20 ianuarie 2026, 22:56

Cum a justificat Pep Guardiola eşecul ruşinos cu Bodo/Glimt

Pep Guardiola la meciul cu Chelsea / Profimedia Images

Bodo/Glimt a obținut prima victorie din istorie în Liga Campionilor, iar succesul a fost reuşit chiar contra celor de la Manchester City. Victoria a fost una categorică, scor 1-3.

Pep Guardiola a găsit o scuză pentru eşecul surprinzător, lipsa unui lot valid!

„Avem senzația că multe lucruri merg prost la nivel de detalii și că trebuie să schimbăm acest lucru, dar jucătorii sunt aici, există și trebuie să construim pe baza lor. Nu sunt de acord. Nu l-am avut nici pe Jeremy Doku, nici pe Savinho, nici aripi în adevăratul sens al cuvântului, iar în alte compartimente ne-au lipsit mulți jucători importanți, care, de regulă, ne dau mai multă constanță. Totuși, nu am avut senzația că astăzi echipa nu a fost prezentă.

Ei sunt foarte bine organizați, te obligă să joci spre exterior și noi nu am avut jucători capabili să câștige dueluri unu contra unu și să creeze acele momente care deschid spații în spatele apărării. Per total, sunt o echipă foarte bună, așa că merită felicitări. Evident, am pierdut. Știu cât de puternici sunt. Semifinala lor din Europa League de anul trecut îmi este încă proaspătă în minte. Iar noi am ajuns într-un punct în care, pe anumite posturi, ne-au lipsit jucători care să aducă stabilitate și continuitate”, a declarat Pep Guardiola după meci.

Pentru Bodo au marcat Hogh (22, 24) şi Hauge (58), iar pentru City a punctat Cherki (60). Din minutul 62, City a evoluat cu un jucător mai puţin, după eliminarea lui Rodri.

