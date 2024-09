David Raya a dezvăluit secretul din spatele "paradelor secolului" din Champions League. Reacţie savuroasă a lui Gasperini - Antena Sport

David Raya a dezvăluit secretul din spatele "paradelor secolului" din Champions League David Raya, dublă paradă în faţa lui Retegui / Twitter David Raya a dezvăluit care a fost secretul din spatele „paradelor secolului” reuşite în UEFA Champions League. Portarul spaniol a fost MVP-ul partidei Atalanta – Arsenal, scor 0-0, din grupa principală. Raya a avut o dublă intervenţie miraculoasă. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ În minutul 51, goalkeeperul „tunarilor” a fost salvatorul echipei lui. Gazdele au primit un penalty, dar Retegui nu a reuşit să îl învingă de la punctul cu var. David Raya a dezvăluit secretul din spatele „paradelor secolului” din Champions League Din respingerea lui Raya, atacantul Atalantei a mai avut o şansă de a marca. A avut toată poarta în faţă, dar lovitura lui de cap, din apropiere, a fost scoasă miraculos de David Raya. Portarul lui Arsenal a scos cu vârful degetelor, de pe linia porţii. Imaginile s-au viralizat imediat. „Paradele secolului”, a fost titlul din deschiderea britanicilor de la Daily Express. Reclamă

Raya ar fi avut doar 3% şanse de a interveni salvator de două ori, dar a reuşit minunea. La finalul partidei a venit cu explicaţii.

David Raya had a just 3% chance of saving a goal, based on the xGOT of these two shots.

World class goalkeeping. pic.twitter.com/0D21u0F9Va

— The xG Philosophy (@xGPhilosophy) September 19, 2024

„Am luat decizia de a merge la bancă în timp ce faza era verificată cu ajutorul VAR, pentru că a fost o aşteptare lungă. Am vorbit cu antrenorul de portari pentru a fi mai sigur pe ceea ce am de făcut. M-a ajutat mult, din toate punctele de vedere, aşa că meritele sunt ale lui. El face toată munca, aşa că îi acordăm credit şi pentru aceste parade.

A fost doar un penalty și am fost norocos să mă arunc pe direcția potrivită. Am avut ghinion că mingea a sărit tot la ei, dar am fost suficient de rapid să mă ridic și să parez„, a declarat David Raya, potrivit marca.com. Gian Piero Gasperini a avut o reacţie savuroasă când a fost întrebat despre dubla paradă a lui Raya: „Este o pisică! Prima intervenţie a fost bună, iar a doua a fost pur şi simplu incredibilă!„. „A fost una dintre cele mai bune intervenţii pe care le-am văzut vreodată” a spus şi Mikel Arteta. Cum arată clasamentul după prima etapă din UEFA Champions League Bayern e lider după masacrul cu Dinamo Zagreb, scor 9-2. Barcelona a pierdut în prima etapă în deplasarea de la Monaco, scor 1-2. Marea surpriză o constituie prezenţa celor de la Celtic pe locul 2. Campioana Scoţiei a învins pe Slovan Bratislava cu scorul de 5-1. Pe locul 3 se află Bayer Leverkusen, care s-a impus cu 4-0 pe terenul celor de la Feyenoord. În clasament urmează 3 echipe care au câştigat la scor de neprezentare: Aston Villa, Borussia Dortmund şi Sparta Praga. După aceea, alte 4 echipe sunt la egalitate cu un golaveraj de 3-1: Liverpool, Juventus și Real Madrid. Manchester City se află pe locul 17, după remiza de pe teren propriu cu Inter Milano. Rezultatele din prima etapă a grupei Champions League:

Juventus – PSV 3-1

Young Boys – Aston Villa 0-3

AC Milan – Liverpool 1-3

Bayern – Dinamo Zagreb 9-2

Real Madrid – Stuttgart 3-1

Sporting – Lille 2-0

Bologna – Șahtior Donețk 0-0

Sparta Praga – Salzburg 3-0

Manchester City – Inter 0-0

PSG – Girona 1-0

Club Brugge – Dortmund 0-3

Celtic – Slovan Bratislava 5-1

Feyenoord – Leverkusen 0-4

Steaua Roșie – Benfica 1-2

Atalanta – Arsenal 0-0

Brest – Strum Graz 2-1

Monaco – Barcelona 2-1

Atletico – RB Leipzig 2-1

