Dezastru pentru Istvan Kovacs! Spaniolii anunţă că UEFA vrea să-l excludă din toate competiţiile sezonului

Arbitrul român Istvan Kovacs (41 de ani) ar putea fi exclus din competiţiile europene până la finalul sezonului, anunţă presa spaniolă.

Meciul Barcelona – Atletico Madrid 0-2 s-a lăsat cu scandal. Catalanii au reclamat că nu au primit un penalty în minutul 54, atunci când Musso i-a pasat lui Pubill, iar fundaşul a oprit mingea cu mâna şi a repus balonul din colţul careului mic. Catalanii au susţinut că Istvan Kovacs trebuia să acorde lovitură de la 11 metri şi i-au făcut şi plângere arbitrului român.

Cunoscutul jurnalist italian Fabrizio Romano a declanşat o dezbatere pe reţelele sociale dacă această decizie ar fi corectă.

“BREAKING: UEFA l-ar putea exclude pe Istvan Kovacs din toate competiţiile europene pentru restul sezonului, relatează Mundo Deportivo.

Decizia corectă?”, a întrebat Fabrizio Romano, pe Facebook.