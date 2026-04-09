Dezastru pentru Istvan Kovacs! Spaniolii anunţă că UEFA vrea să-l excludă din toate competiţiile sezonului

Arbitrul român Istvan Kovacs (41 de ani) ar putea fi exclus din competiţiile europene până la finalul sezonului, anunţă presa spaniolă.
Meciul Barcelona – Atletico Madrid 0-2 s-a lăsat cu scandal. Catalanii au reclamat că nu au primit un penalty în minutul 54, atunci când Musso i-a pasat lui Pubill, iar fundaşul a oprit mingea cu mâna şi a repus balonul din colţul careului mic. Catalanii au susţinut că Istvan Kovacs trebuia să acorde lovitură de la 11 metri şi i-au făcut şi plângere arbitrului român.
Dezastru pentru Istvan Kovacs! Ar putea fi exclus până la finalul sezonului
Cunoscutul jurnalist italian Fabrizio Romano a declanşat o dezbatere pe reţelele sociale dacă această decizie ar fi corectă.
“BREAKING: UEFA l-ar putea exclude pe Istvan Kovacs din toate competiţiile europene pentru restul sezonului, relatează Mundo Deportivo.
Decizia corectă?”, a întrebat Fabrizio Romano, pe Facebook.
Informaţia despre posibilitatea ca Istvan Kovacs să fie exclus din toate competiţiile europene până la finalul sezonului a fost publicată iniţial de ziarul sportiv spaniol Mundo Deportivo.
“Va fi Istvan Kovacs scos din joc după decizia sa?
Vom vedea cum vor fi afectate viitoarele numiri UEFA, mai ales având în vedere că arbitrii pentru sferturile de finală ale tuturor celor trei competiții au fost deja aleși. Cu toate acestea, semifinalele vor fi o altă poveste. Arbitrul român a fost aproape sigur exclus pentru semifinalele Ligii Campionilor, având în vedere că a arbitrat finala sezonului trecut.
Dar are încă o posibilitate pentru o semifinală din Europa League sau Conference League. În plus, el se numără printre arbitrii din Europa care ar putea fi selectați de FIFA pentru Cupa Mondială din această vară”, a scris publicaţia citată.
