Erling Haaland a răbufnit, după eşecul surprinzător al lui Manchester City din Champions League: "E jenant" - Antena Sport

Erling Haaland a răbufnit, după ce Manchester City a fost învinsă surprinzător de Bodo/Glimt în etapa a şaptea a grupei de Champions League, scor 1-3. Atacantul norvegian nu şi-a putut explica eşecul suferit de echipa sa.

Erling Haaland a declarat că-şi asumă responsabilitatea pentru înfrângerea suferită de Manchester City, lăudându-i pe cei de la Bodo/Glimt pentru jocul prestat.

Erling Haaland a răbufnit, după Bodo/Glimt – Manchester City 3-1

Erling Haaland a declarat că eşecul suferit de Manchester City în Norvegia este unul “jenant”. “Cetăţenii” o vor întâlni pe Galatasaray în ultima etapă a grupei, ţintind victoria pentru a fi siguri de prezenţa în optimile Champions Leagueu.

“Am pierdut. Am redus din diferență, dar am luat roșu. E o victorie meritată pentru Bodo, joacă incredibil pe teren propriu. În final, cred că au meritat. Am făcut ce am putut, dar ceva ne lipsește.

Îmi asum responsabilitatea, împreună cu Rodri, Gigio, Tijjani. Nu vreau să dau vina pe nimeni, dar trebuie să ne asumăm mai multe responsabilități. Nu a fost suficient. Suntem Manchester City, nu putem să pierdem meciuri. Nu am răspunsuri, îmi asum și eu responsabilitatea, ar fi trebuit să marchez.