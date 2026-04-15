Fază controversată în Bayern – Real! Arda Guler a reuşit “dubla” dintr-o lovitură liberă ce nu trebuia dictată

Brahim Diaz ar fi simulat la lovitura liberă din care a înscris Arda Guler / captura digisport.ro

O fază controversată a avut loc în minutul 28 al meciului Bayern Munchen – Real Madrid. Brahim Diaz (26 de ani) ar fi simulat la un duel cu Konrad Laimer (28 de ani), dar centralul întâlnirii, slovenul Slavko Vincic (46 de ani), a dictat lovitură liberă.

Din lovitura liberă, Arda Guler (21 de ani), a reuşit “dubla”, după ce anterior deschisese scorul în minutul 1, profitând de o eroare a lui Manuel Neuer (40 de ani). Neuer a părut să aibă o reacţie întârziată şi la lovitura liberă executată de Guler. A atins mingea abia când aceasta intrase în poartă.

Arda Guler a înscris dintr-o lovitură liberă ce nu trebuia acordată!

A fost o primă repriză “nebună” în meciul retur dintre Bayern Munchen şi Real Madrid. Au fost 5 goluri şi o bară, a lui Vinicius. Primele două goluri s-au marcat în primele 6 minute ale meciului, după două gafe uriaşe ale celor doi portari, Neuer şi Lunin.

În tur Bayern Munchen s-a impus pe Santiago Bernabeu cu 2-1. La pauza meciului de pe Allianz Arena este 3-2 pentru Real Madrid. La acest scor am avea prelungiri.