Gianluca Prestianni, suspendat de UEFA pentru “comportament homofob”, după scandalul cu Vinicius! Cât va lipsi

Bogdan Stănescu Publicat: 24 aprilie 2026, 16:24

Gianluca Prestianni, suspendat de UEFA pentru comportament homofob, după scandalul cu Vinicius! Cât va lipsi

Vinicius și Prestianni, în scandalul de pe da Luz / Profimedia Images

Gianluca Prestianni (20 de ani) a primit o suspendare de 6 meciuri din partea UEFA pentru “comportament homofob”. Suspendarea vine după scandalul cu Vinicius Jr, de la meciul Benfica – Real Madrid 0-1, din manşa tur a play-off-ului UEFA Champions League. Prestianni primise iniţial din partea UEFA o suspendare provizorie de o etapă.

Vinicius l-a acuzat pe Prestianni de rasism, dar UEFA nu l-a găsit vinovat pe jucătorul Benficăi de aşa ceva.

Prestianni, 6 etape de suspendare pentru comportament homofob! Va mai sta pe bară două meciuri, având în vedere că o etapă de suspendare a ispăşit-o, iar celelalte 3 nu se vor aplica decât dacă va mai încălca regulile

În schimb, UEFA l-a pedepsit pe Prestianni pentru “comportament homofob”. După scandalul cu Vinicius, mijlocaşul lui Real Madrid, Aurelien Tchouameni (26 de ani), a declarat că Prestianni i-a spus că, de fapt, i-a adresat un comentariu homofob starului brazilian. Prestianni a negat vehement acuzaţia de rasism.

Prestianni va mai fi suspendat două meciuri, având în vedere că a ispăşit deja o etapă de suspendare. Celelalte 3 etape de suspendare vor fi efectuate doar dacă Prestianni va mai încălca regulile pe o perioadă de 2 ani, informează bbc.com.

 

