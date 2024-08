Gigi Becali a anunţat un transfer după Sparta Praga - FCSB 1-1: "Îl conving" - Antena Sport

Dacă jucam cu Rapid, cu CFR, cu Craiova jucau fotbal, aveau mult mai multe ocazii, aveam emoţii. N-am avut nicio emoţie că n-au avut nicio ocazie.

I-a dat o dată pas cadou Creţu şi au mai avut capul acela. Dar dacă dai cu capul nu e foarte mare ocazie.

Nu sunt mulţumit că trebuia să câştigăm cu 2-3 goluri diferenţă.

Eu cred că n-avem încă experienţă europeană. Eu zic că de emoţii.

Eu spun cum am spus cu Maccabi. Nu vreau să se considere mândrie, trufie, laudă. Eu spun părerea mea: ‘Dacă Dumnezeu nu e împotriva noastră, şi nu are de ce, echipa asta nu are cum să ne învingă niciodată’. Trebuie să nu mai greşească Târnovanu, să fie 1-0.

Suntem cu un picior în grupele Ligii Campionilor. De ăştia deja am trecut”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro după Sparta Praga – FCSB 1-1.

Sparta Praga – FCSB 1-1. Final dramatic de meci! Cehii au avut gol anulat de VAR în minutul 90+5

Sparta Praga – FCSB 1-1 a fost LIVE TEXT pe AS.ro, în prima manşă a turului 3 preliminar UEFA Champions League. Campioana României a deschis scorul în minutul 61, prin Dawa, dar a fost egalată în minutul 78, după golul marcat de Olatunji.