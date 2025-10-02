Hansi Flick, după ce Barcelona a fost învinsă de PSG, în prelungiri: "Nu am fost la nivelul lor" - Antena Sport

Hansi Flick a recunoscut că Barcelona nu a evoluat la nivelul lui PSG, în meciul din Liga Campionilor pierdut de catalani, 1-2, chiar în prelungiri, în urma golului înscris de Goncalo Ramos.
„Astăzi nu am fost la nivelul PSG. Am început foarte bine, în primele 30 de minute, dar apoi PSG a preluat controlul meciului”, a spus antrenorul german.
Hansi Flick a recunoscut superioritatea lui PSG, în meciul pierdut de Barcelona
„Ne-a lipsit coeziunea, nu am jucat la nivelul nostru maxim şi ei au meritat să câştige”, a adăugat el. „Echipa trebuie să fie mai structurată, să atace şi să apere împreună. În repriza a doua, am simţit că unii dintre jucătorii noştri erau obosiţi, dar la 1-1 trebuie să te aperi”, a continuat el. „Am avut multe meciuri săptămâna trecută”, a explicat el, Barça jucând două meciuri de campionat, joi şi duminică.
„Nu avem motive să credem că astăzi am fost la nivelul PSG, dar am încredere în echipa mea, vom ajunge din nou la acest nivel.Suntem foarte dezamăgiţi pentru că voiam să fim mult mai buni, dar asta e fotbalul, trebuie să acceptăm, să muncim şi să revenim mai puternici”, a concluzionat el.
Record pentru PSG, în Liga Campionilor
PSG a mers la Barcelona fără nume importante precum Marquinhos, Kvaratskhelia, Doue, Joao Neves sau proaspătul câştigător al Balonului de Aur, Ousmane Dembele. Chiar şi în aceste condiţii, echipa pregătită de Luis Enrique a obţinut victoria.
În urma acestui succes, PSG a stabilit un record pe plan european, devenind prima echipă care a câştigat trei meciuri la rând pe terenul Barcelonei. Seria a început în februarie 2021 şi a continuat în aprilie 2024. Ambele dueluri au fost câştigate cu 4-1 de PSG. A urmat apoi victoria de miercuri seară, cu 2-1.
