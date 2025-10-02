Dennis Man i-a impresionat pe olandezi în Bayer Leverkusen - PSV 1-1: "A fost în formă" - Antena Sport

Dennis Man a fost titular în premieră în UEFA Champions League, în meciul dintre Bayer Leverkusen şi PSV Eindhoven, din etapa a doua a fazei principale. Internaţionalul român a fost unul dintre cei mai buni jucători ai echipei antrenate de Peter Bosz, iar acest lucru a fost remarcat şi de către jurnaliştii olandezi.

Internaţionalul român a avut şi ghinion în debutul partidei. În minutul 5, el a avut şansa de a-şi trece în cont o pasă decisivă, dar reuşita lui Ivan Perisic din minutul 5 a fost anulată din cauza unei poziţii de offside.

Dennis Man, lăudat în Olanda, după Bayer Leverkusen – PSV 1-1

În opinia jurnaliştilor de la Voetbal Primeur, Dennis Man a fost unul dintre cei mai buni jucători de la PSV, primind nota 7,5, a doua cea mai bună notă după ce a lui Yarek Gasiorowski, cel care a primit nota 8.

“Cu o centrare excelentă, a părut că a dat un assist rapid, dar golul a fost anulat pe motiv de ofsaid. Românul a fost în formă și a mai creat o șansă de gol pentru Ivan Perisic chiar înainte de pauză”, au scris olandezii de la voetbalprimeur.nl.

Dennis Man a ajuns vara aceasta la PSV Eindhoven, echipă care a plătit 8,5 milioane de euro pentru transferul său de la Parma. În acest sezon, el a evoluat deja în 5 meciuri pentru PSV şi şi-a trecut în cont un assist, în meciul de campionat cu Excelsior.