Dennis Man i-a impresionat pe olandezi în Bayer Leverkusen - PSV 1-1: "A fost în formă" - Antena Sport

Dennis Man i-a impresionat pe olandezi în Bayer Leverkusen - PSV 1-1: "A fost în formă"

Dennis Man i-a impresionat pe olandezi în Bayer Leverkusen – PSV 1-1: "A fost în formă"

Dennis Man i-a impresionat pe olandezi în Bayer Leverkusen – PSV 1-1: “A fost în formă”

Publicat: 2 octombrie 2025, 9:07

Comentarii
Dennis Man i-a impresionat pe olandezi în Bayer Leverkusen – PSV 1-1: A fost în formă

Dennis Man, în Bayer Leverkusen - PSV / Profimedia

Dennis Man a fost titular în premieră în UEFA Champions League, în meciul dintre Bayer Leverkusen şi PSV Eindhoven, din etapa a doua a fazei principale. Internaţionalul român a fost unul dintre cei mai buni jucători ai echipei antrenate de Peter Bosz, iar acest lucru a fost remarcat şi de către jurnaliştii olandezi.

Internaţionalul român a avut şi ghinion în debutul partidei. În minutul 5, el a avut şansa de a-şi trece în cont o pasă decisivă, dar reuşita lui Ivan Perisic din minutul 5 a fost anulată din cauza unei poziţii de offside.

Dennis Man, lăudat în Olanda, după Bayer Leverkusen – PSV 1-1

În opinia jurnaliştilor de la Voetbal Primeur, Dennis Man a fost unul dintre cei mai buni jucători de la PSV, primind nota 7,5, a doua cea mai bună notă după ce a lui Yarek Gasiorowski, cel care a primit nota 8.

“Cu o centrare excelentă, a părut că a dat un assist rapid, dar golul a fost anulat pe motiv de ofsaid. Românul a fost în formă și a mai creat o șansă de gol pentru Ivan Perisic chiar înainte de pauză”, au scris olandezii de la voetbalprimeur.nl.

Dennis Man a ajuns vara aceasta la PSV Eindhoven, echipă care a plătit 8,5 milioane de euro pentru transferul său de la Parma. În acest sezon, el a evoluat deja în 5 meciuri pentru PSV şi şi-a trecut în cont un assist, în meciul de campionat cu Excelsior.

După primele două etape din faza principală UEFA Champions League, PSV este pe locul 27, cu 1 punct. Etapa viitoare, PSV va primi vizita celor de la Napoli.

Comentarii


1 Nicușor Bancu și-a aflat pedeapsa după ce a fost eliminat cu Dinamo! Nu a scăpat nici Cristi Balaj 2 Verdictul lui Fabio Capello după ultima victorie a Interului lui Cristi Chivu: "Ăsta e adevărul" 3 Malcom Edjouma, anunţ despre viitorul său la FCSB, înaintea meciului cu Young Boys: "După, nu e problema mea" 4 FotoPrimele imagini cu Giorgios, fiul lui Ianis si al Elenei Hagi. Nepotul "Regelui" a fost botezat 5 FotoRadu Drăgușin și-a cerut iubita de soție! Cadrul romantic pregătit de fotbalistul român 6 Inter – Slavia 3-0. Echipa lui Cristi Chivu s-a distrat pe teren propriu. Galatasaray, victorie uriaşă cu Liverpool
