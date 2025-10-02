Erling Haaland a dat cărţile pe faţă după ce dubla sa nu a fost de ajuns pentru victoria cu Monaco - Antena Sport

Închide meniul
Erling Haaland a dat cărţile pe faţă după ce dubla sa nu a fost de ajuns pentru victoria cu Monaco

2 octombrie 2025

Erling Haaland, în timpul unui meci - Profimedia Images

Erling Haaland a marcat două goluri în Monaco – Manchester City 2-2, dar dubla sa nu le-a adus cetăţenilor cele 3 puncte, în duelul din Liga Campionilor. Pe finalul partidei, monegascii au egalat după un penalty transformat de Eric Dier.

După meci, atacantul norvegian de 25 de ani cotat la 180 de milioane de euro a ieşit la atac, nefiind mulţumit de egalul de pe tabelă, care o aduce pe City pe locul 8 în grupa de Champions League, după primele două etape disputate.

Erling Haaland, după Monaco – Manchester City 2-2: “Am făcut greșeli inutile în repriza a doua”

”Normal că nu mă simt bine. Nu am câștigat. Am făcut greșeli inutile în repriza a doua și nu cred că am jucat suficient de bine. Nu meritam victoria și asta e. Cred că ne-a lipsit energia. Trebuia să punem mai multă presiune pe ei, așa cum am făcut în prima repriză. Am dominat în repriza a doua, dar nu a fost suficient de bine.

Eu cred că am fost implicat în joc, chiar dacă nu am atins mingea des. Mă mișc mult, creez spații pentru colegi. Nu e doar despre câte atingeri ai, sunt multe alte moduri de a fi implicat. Ăsta e rolul meu. În prima repriză mi-am făcut treaba, în a doua, nu”, a spus Haaland, citat de Sport Bible.

De când şi-a făcut debutul în Liga Campionilor, în 2019, Erling Haaland e cel mai bun marcator al competiţiei, la egalitate cu Robert Lewandowski (52 de goluri). Nordicul a atins această bornă în 50 de meciuri.

Pe locul 3 la acest capitol este Kylian Mbappe (46 de goluri), iar pe listă se mai află Karim Benzema, Harry Kane şi Mohamed Salah, cu câte 30 de reuşite fiecare.

