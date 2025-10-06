UEFA, reacţie categorică despre schimbarea formatului Champions League! Ceferin: "Nu are niciun sens" - Antena Sport

UEFA a reafirmat „categoric” că nu se prevede modificarea Ligii Campionilor după publicarea unui articol care menţiona o îmbunătăţire a relaţiilor cu promotorii Superligii, anunţă rmcsport.fr.

Contactată de RMC Sport după articolul dedicat de publicaţia catalană Mundo Deportivo posibilei renaşteri a competiţiei disidente, UEFA „reafirmă categoric” că nu este „prevăzută” modificarea formatului Ligii Campionilor.

UEFA, reacţie categorică despre schimbarea formatului Champions League! Ceferin: “Nu are niciun sens”

Instituţia europeană confirmă că Theodore Theodoridis, secretarul general al UEFA, „s-a întâlnit” cu Anas Laghrari, reprezentantul A22 – compania promotor al Superligii – în mai multe rânduri. Discuţiile au fost pur şi simplu formale, se apără confederaţia europeană, care neagă informaţiile false pe această temă.

„Aceste întâlniri au avut loc în public, iar orice afirmaţie potrivit căreia acestea ar fi fost „secrete” este complet falsă”, a precizat UEFA, care reaminteşte că aceste întâlniri „nu au dus la niciun rezultat oficial”.

Compania A22 a confirmat, de asemenea, organizarea acestor întâlniri, asigurând că a făcut o ofertă confederaţiei europene. Însă publicarea acestui articol a surprins diferiţii interlocutori ai UEFA contactaţi de RMC Sport în acest weekend. Toţi au indicat sursa acestor dezvăluiri, un ziar apropiat de Joan Laporta, preşedintele FC Barcelona şi mare susţinător al Superligii. Mai mulţi membri ai UEFA au adoptat aceeaşi poziţie ca şi confederaţia lor, repetând că nu se întâmplă absolut nimic cu A22.