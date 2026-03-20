Insulte rasiste către Ibrahima Konate! Liverpool, reacţie oficială

Dan Roșu Publicat: 20 martie 2026, 17:28

Ibrahima Konate -Profimedia Images

Liverpool i-a luat vineri apărarea fundaşului francez Ibrahima Konate, care a fost ţinta unor insulte rasiste pe reţelele de socializare, pe care clubul englez le-a descris drept “dezumanizante, laşe şi înrădăcinate în ură”, informează AFP.

Victor Osimhen, atacantul nigerian al clubului turc Galatasaray, a suferit o fractură la antebraţul drept în urma unei coliziuni cu internaţionalul francez în prima repriză a meciului din optimile de finală ale Ligii Campionilor, miercuri, pe Anfield Road.

Insulte rasiste către Ibrahima Konate

În urma acestui incident, fără a fi comis vreun fault la acea fază, jucătorul lui Liverpool a fost ţinta unor insulte rasiste pe reţelele de socializare.

“Cu totul inacceptabil”, a reacţionat gruparea din nordul Angliei într-un comunicat. “Rasismul nu are ce căuta în fotbal, în societate sau oriunde, online sau offline.”

“Jucătorii noştri nu sunt nişte ţinte. Sunt oameni. Abuzurile pe care le suferă constant, adesea comise ascunse în spatele unor conturi anonime, pătează imaginea jocului şi a platformelor care îl fac posibil”, a adăugat conducerea lui Liverpool.

Ibrahima Konate se numără printre cei 26 de jucători convocaţi la echipa naţională a Franţei de către selecţionerul Didier Deschamps pentru meciurile amicale din Statele Unite împotriva Braziliei pe 26 martie şi apoi împotriva Columbiei pe 29 martie.

Recomandări

Cine ar trebui să formeze cuplul de fundaşi centrali la naţionala României pentru meciul cu Turcia?

Citește și:
O femeie din Cluj a fost amendată pentru că a parcat pe trotuar, la trei ani după ce a murit
Observator
O femeie din Cluj a fost amendată pentru că a parcat pe trotuar, la trei ani după ce a murit
Gabi Tamaș, confesiune emoționantă despre relația cu tatăl său. Ce a scos la iveală concurentul de la Survivor România
Fanatik.ro
Gabi Tamaș, confesiune emoționantă despre relația cu tatăl său. Ce a scos la iveală concurentul de la Survivor România
17:20

Ronnie O’Sullivan, după ce a scris istorie cu un break de 153: “Am vrut să fiu primul”
17:17

FCSB – UTA Arad LIVE TEXT (19:00) Rădoi caută prima victorie. Echipele de start
17:09

Hakan Calhanoglu, gata să revină pe teren la Inter înainte de Turcia – România. Decizia lui Cristi Chivu
17:05

EXCLUSIVEdi Iordănescu, exploziv înainte de Turcia – România! ”Să știe că-i putem răni!” Ce spune de o revenire pe banca României
16:52

A fost convocat în premieră la naționala Germaniei, dar nu i-a răspuns selecționerului! Motivul din spatele deciziei
16:47

VideoAntena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 20 martie
Vezi toate știrile
1 Noua regulă din Champions League va fi folosită în premieră în sferturi! Barcelona e dezavantajată 2 FotoRonaldinho şi-a pierdut averea de 125 de milioane de euro! Suma infimă pe care i-au găsit-o în cont 3 Nota primită de Istvan Kovacs în AS Roma – Bologna 3-4, după ce a acordat 2 penalty-uri: “Fără dubii” 4 BREAKING NEWSMircea Lucescu a anunţat lotul României pentru barajul crucial cu Turcia. Surprizele lui “Il Luce” 5 OFICIAL | Lovitură uriaşă pentru Real Madrid: Thibaut Courtois, OUT 6 Decizia luată de Costel Gâlcă pentru duelul CFR Cluj – Rapid, după decesul tatălui lui
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav