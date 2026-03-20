Insulte rasiste către Ibrahima Konate! Liverpool, reacţie oficială

Liverpool i-a luat vineri apărarea fundaşului francez Ibrahima Konate, care a fost ţinta unor insulte rasiste pe reţelele de socializare, pe care clubul englez le-a descris drept “dezumanizante, laşe şi înrădăcinate în ură”, informează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Victor Osimhen, atacantul nigerian al clubului turc Galatasaray, a suferit o fractură la antebraţul drept în urma unei coliziuni cu internaţionalul francez în prima repriză a meciului din optimile de finală ale Ligii Campionilor, miercuri, pe Anfield Road.

În urma acestui incident, fără a fi comis vreun fault la acea fază, jucătorul lui Liverpool a fost ţinta unor insulte rasiste pe reţelele de socializare.

“Cu totul inacceptabil”, a reacţionat gruparea din nordul Angliei într-un comunicat. “Rasismul nu are ce căuta în fotbal, în societate sau oriunde, online sau offline.”

“Jucătorii noştri nu sunt nişte ţinte. Sunt oameni. Abuzurile pe care le suferă constant, adesea comise ascunse în spatele unor conturi anonime, pătează imaginea jocului şi a platformelor care îl fac posibil”, a adăugat conducerea lui Liverpool.