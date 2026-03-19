UEFA a deschis o anchetă după Liverpool – Galatasaray 4-0! Ce vor să afle oficialii forului continental

Liverpool a reușit să întoarcă soarta calificării în sferturile UEFA Champions League și să câștige de o manieră clară returul contra celor de la Galatasaray, scor 4-0.
În minutul 80 al partidei, Noa Lang a suferit o accidentare rar întâlnită la un meci de fotbal și s-a tăiat destul de tare într-un panou publicitar, fiind nevoie de targă și, ulterior, de operație.
UEFA a deschis o anchetă după accidentarea lui Noa Lang de pe Anfield
Liverpool – Galatasaray a fost un meci fără istoric pentru campioana Angliei, care și-a surclasat adversara în drumul spre sferturile de finală ale Ligii Campionilor.
Partida a fost marcată și de accidentarea destul de gravă a lui Noa Lang, care a fost scos pe targă de pe gazon, după ce s-a tăiat serios într-un panou publicitar la o încercare de pătrundere spre poarta adversă.
Fotbalistul a fost operat în cursul zilei de joi, iar acum UEFA, în colaborare cu Liverpool, a dat startul unei investigații pentru a vedea exact ce anume s-a întâmplat și cum s-a ajuns ca acel panou să aibă acea parte periculos de ascuțită.
UEFA and Liverpool are investigating after Galatasaray’s Noa Lang suffered a right thumb injury, leaving him needing surgery, after cutting it in a collision with the advertising hoardings at Anfield.
Galatasaray confirmed early on Thursday morning in a statement that the… pic.twitter.com/TgFFhD3klV
— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 19, 2026
