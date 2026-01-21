Istvan Kovacs arbitrează Galatasaray - Atletico Madrid, LIVE TEXT (19:45). Barcelona, Liverpool şi Bayern joacă de la ora 22:00 - Antena Sport

Istvan Kovacs arbitrează duelul dintre Galatasaray şi Atletico Madrid, din etapa a şaptea a grupei de Champions League. Partida de la Istanbul se va disputa azi, de la ora 19:45, şi va fi în format live text, pe as.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atletico Madrid ţinteşte victoria în meciul cu Galatasaray pentru a reveni pe loc direct calificabil în optimile competiţiei. Trupa lui Diego Simeone ocupă locul 10, cu 12 puncte, la egalitate cu Inter şi Liverpool. De cealaltă parte, Galatasaray ocupă locul 18, cu nouă puncte.

Istvan Kovacs arbitrează Galatasaray – Atletico Madrid, LIVE TEXT (19:45). Programul serii

De la ora 22:00, Liverpool o va înfrunta în deplasare pe Marseille. “Cormoranii” au învins-o în runda trecută pe Inter, formaţia lui Cristi Chivu, scor 1-0, având 12 puncte în grupa de Champions League.

De asemenea, de la aceeaşi oră, Barcelona se va duela cu Slavia Praga, în deplasare. Catalanii sunt pe locul 15 în grupa de Champions League, înaintea confruntării din Cehia, fiind la egalitate cu Chelsea şi Newcastle.

Vlad Dragomir şi Pafos se duelează cu Chelsea, de la ora 22:00, pe Stamford Bridge. Totodată, Bayern va primi vizita celor de la Royale Union SG, iar Juventus are un meci “de foc” cu formaţia lui Jose Mourinho, Benfica. Dennis Man şi PSV o întâlnesc pe Newcastle şi ţintesc a treia victorie în grupa de Champions League.