Slavia Praga - Barcelona 2-4. Dennis Man, prestație slabă în Newcastle - PSV 3-0. Toate rezultatele din Champions League - Antena Sport

Istvan Kovacs a arbitrat duelul dintre Galatasaray şi Atletico Madrid, din etapa a şaptea a grupei de Champions League. Partida de la Istanbul s-a încheiat cu scorul de 1-1, iar centralul din Carei a împărțit nu mai puțin de șapte cartonașe galbene.
În aceeași seară, Bayern Munchen a obținut calificarea directă în optimi, în timp ce Barcelona, Juventus, Chelsea, Newcastle, Athletic Bilbao și Liverpool au obținut, la rândul lor, victorii.
Rezultatele de miercuri din Champions League:
- Galatasaray – Atletico Madrid 1-1
- Qarabag – Frankfurt 3-2
- Atalanta – Athletic Bilbao 2-3
- Bayern – Royale Union 2-0
- Chelsea – Pafos 1-0
- Juventus – Benfica 2-0
- Marseille – Liverpool 0-3
- Newcastle – PSV 3-0
- Slavia Praga – Barcelona 2-4
Final de meci!
Min. 65: Dezastru pentru echipa lui Dennis Man! Barnes face 3-0.
Min. 63: Dennis Man a fost înlocuit.
Min. 46: A început repriza a doua!
Pauză!
Min. 30: Gordon dublează avantajul „coțofenelor”.
Min. 8: Deschidere de scor în Anglia! Gazdele punctează prin Wissa.
Min. 1: A început meciul!
- Newcastle: Pope – Trippier, Thiaw, Botman, Hall – Guimaraes, Tonali, Joelinton – Barnes, Wissa, Gordon. Antrenor: Eddie Howe
- PSV: Kovar – Sildillia, Schouten, Gasiorowski, Salah – Wanner, Mauro, Veerman – Man, Til, Perisic. Antrenor: Peter Bosz
Juventus – Benfica 2-0
Final de meci!
Min. 64: McKennie face 2-0 pentru „Bătrâna Doamnă”.
Min. 55: Italienii deschid scorul prin Thuram.
Min. 46: A început repriza a doua!
Pauză!
Min. 1: A început meciul!
- Juventus: Di Gregorio – Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso – Locatelli, Thuram – McKennie, Miretti, Yildiz – David. Antrenor: Luciano Spalletti
- Benfica: Trubin – Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl – Barreiro, Aursnes – Prestianni, Sudakov, Schjelderup – Pavlidis. Antrenor: Jose Mourinho
Chelsea – Pafos 1-0
Final de meci!
Min. 89: Vlad Dragomir a fost înlocuit.
Min. 78: Moises Caicedo deschide scorul pentru londonezi.
Min. 46: A început repriza a doua!
Pauză!
Min. 1: A început meciul!
- Chelsea: Jorgensen – Gusto, Fofana, Badiashile, Hato – James, Caicedo – Neto, Fernandez, Garnacho – Delap. Antrenor: Liam Rosenior
- Pafos: Gorter – Sema, Luckassen, Pileas – Bruno, Pepe, Sunjic, Jaja – Orsic, Anderson, Dragomir. Antrenor: Albert Celades
Bayern Munchen – Royale Union SG 2-0
Final de meci!
Min. 80: Penalty ratat Bayern! Harry Kane nu mai marchează de această dată de la punctul cu var.
Min. 63: Cartonaș roșu Bayern! Kim Min-jae este eliminat.
Min. 55: Harry Kane face dubla din penalty.
Min. 52: Harry Kane deblochează partida.
Min. 46: A început repriza a doua!
Pauză!
Min. 1: A început meciul!
- Bayern: Neuer – Guerreiro, Kim, Tah, Bischof – Kimmich, Pavlovic – Olise, Karl, Diaz – Kane. Antrenor: Vincent Kompany
- Royale Union SG: Scherpen – Khalaili, Mac Allister, Burgess, Skyes – Zorgane, Van De Perre, Ait El Hadj – Smith, David, Florucz. Antrenor: David Hubert
Marseille – Liverpool 0-3
Final de meci!
Min. 90+3: Gakpo închide tabela pe Velodrome.
Min. 73: Rulli deviază mingea în proprie poartă.
Min. 46: A început repriza a doua!
Pauză!
Min. 45+1: Szoboszlai deschide scorul înainte de pauză!
Min. 1: A început meciul!
- Marseille: Rulli – Murillo, Pavard, Balerdi, Medina – Weah, Hojbjerg, Kondogbia, Traore – Gouiri, Greenwood. Antrenor: Roberto de Zerbi
- Liverpool: Alisson – Frimpong, Gomez, van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister – Salah, Ekitike, Wirtz. Antrenor: Arne Slot
Slavia Praga – Barcelona 2-4
Final de meci!
Min. 71: Robert Lewandowski face 4-2 pentru Barcelona!
Min. 63: Dani Olmo marchează pentru catalani.
Min. 46: A început repriza a doua!
Pauză!
Min. 44: Incredibil! Lewandowski înscrie în proprie poartă.
Min. 42: Catalanii întorc rezultatul prin același Fermin Lopez.
Min. 34: Barcelona restabilește egalitatea prin Fermin Lopez.
Min. 10: Deschidere de scor la Praga! Kusej punctează din câțiva metri.
Min. 1: A început meciul!
- Slavia Praga: Stanek – Holes, Zima, Chaloupek – Mosese, Dorley, Provod, Sadilek, Sanyang – Chory, Kusej. Antrenor: Jindrich Trpisovsky
- Barcelona: Garcia – Kounde, Garcia, Martin, Balde – de Jong, Pedri – Bardghji, Fermin, Raphinha – Lewandowski. Antrenor: Hansi Flick
Galatasaray – Atletico Madrid 1-1
Final de meci!
Min. 46: A început repriza a doua!
Pauză!
Min. 20: GOL! Llorente înscrie în proprie poartă.
Min. 4: GOL! Atletico deschide scorul prin Simeone!
- Galatasaray: Cakir – Sallai, Sanchez, Bardakci, Elmali – Torreira, Lemina – Sane, Akgun, Yilmaz – Osimhen. Antrenor: Okan Buruk
- Atletico Madrid: Oblak – Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri – Simeone, Koke, Barrios, Almada – Sorloth, Alvarez. Antrenor: Diego Simeone
Qarabag – Eintracht Frankfurt 3-2
Final de meci!
Min. 90+4: GOL! Gazdele dau lovitura în prelungiri.
Min. 80: GOL! Duran restabilește egalitatea pentru Qarabag.
Min. 78: GOL! Chaibi marchează din penalty!
Min. 46: A început repriza a doua!
Pauză!
Min. 11: GOL! Uzun restabilește egalitatea.
Min. 4: GOL! Gazdele deschid scorul prin Duran.
Min. 1: A început meciul!
- Qarabag: Kochalski – Matheus, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev – Pedro, Jankovic – Leandro, Montiel, Zoubir – Duran. Antrenor: Qurban Qurbanov
- Frankfurt: Kaua – Theate, Koch, Collins – Brown, Larsson, Skhiri, Kristensen – Knauff, Uzun, Doan. Antrenor: Dennis Schmitt
Istvan Kovacs arbitrează Galatasaray – Atletico Madrid, LIVE TEXT (19:45). Programul serii
De la ora 22:00, Liverpool o va înfrunta în deplasare pe Marseille. “Cormoranii” au învins-o în runda trecută pe Inter, formaţia lui Cristi Chivu, scor 1-0, având 12 puncte în grupa de Champions League.
De asemenea, de la aceeaşi oră, Barcelona se va duela cu Slavia Praga, în deplasare. Catalanii sunt pe locul 15 în grupa de Champions League, înaintea confruntării din Cehia, fiind la egalitate cu Chelsea şi Newcastle.
Vlad Dragomir şi Pafos se duelează cu Chelsea, de la ora 22:00, pe Stamford Bridge. Totodată, Bayern va primi vizita celor de la Royale Union SG, iar Juventus are un meci “de foc” cu formaţia lui Jose Mourinho, Benfica. Dennis Man şi PSV o întâlnesc pe Newcastle şi ţintesc a treia victorie în grupa de Champions League.
Rezultatele de marţi, din Champions League:
- Kairat Almaty – Club Brugge 1-4
- Bodo/Glimt – Manchester City 3-1
- FC Copenhaga – Napoli 1-1
- Olympiacos – Bayer Leverkusen 2-0
- Real Madrid – AS Monaco 6-1
- Sporting Lisabona – PSG 2-1
- Tottenham Hotspur – Borussia Dortmund 2-0
- Villarreal – Ajax Amsterdam 1-2
- Inter – Arsenal 1-3
