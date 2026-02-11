Roberto De Zerbi a fost demis de Olympique Marseille! Umilinţa cu PSG a fost decisivă - Antena Sport

Înfrângerea grea suferită duminică seara de Olympique Marseille pe Parc des Princes în faţa PSG, scor 0-5, a fost picătura care a umplut paharul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Într-un comunicat publicat în noaptea de marţi spre miercuri, Olympique Marseille a anunţat sfârşitul colaborării cu tehnicianul Roberto De Zerbi.

Roberto De Zerbi a fost demis de Olympique Marseille

“Olympique de Marseille şi Roberto De Zerbi, antrenorul echipei de seniori, au anunţat sfârşitul colaborării lor de comun acord.

În urma discuţiilor dintre toate părţile implicate în conducerea clubului – proprietarul, preşedintele, directorul sportiv şi antrenorul – s-a decis efectuarea unei schimbări la conducerea echipei.

Aceasta a fost o decizie colectivă dificilă, luată după o analiză atentă, în interesul clubului, pentru a răspunde provocărilor sportive de la sfârşitul sezonului.