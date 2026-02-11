Roberto De Zerbi a fost demis de Olympique Marseille! Umilinţa cu PSG a fost decisivă - Antena Sport

Înfrângerea grea suferită duminică seara de Olympique Marseille pe Parc des Princes în faţa PSG, scor 0-5, a fost picătura care a umplut paharul.
Într-un comunicat publicat în noaptea de marţi spre miercuri, Olympique Marseille a anunţat sfârşitul colaborării cu tehnicianul Roberto De Zerbi.
Roberto De Zerbi a fost demis de Olympique Marseille
“Olympique de Marseille şi Roberto De Zerbi, antrenorul echipei de seniori, au anunţat sfârşitul colaborării lor de comun acord.
În urma discuţiilor dintre toate părţile implicate în conducerea clubului – proprietarul, preşedintele, directorul sportiv şi antrenorul – s-a decis efectuarea unei schimbări la conducerea echipei.
Aceasta a fost o decizie colectivă dificilă, luată după o analiză atentă, în interesul clubului, pentru a răspunde provocărilor sportive de la sfârşitul sezonului.
Olympique de Marseille doreşte să-i mulţumească lui Roberto De Zerbi pentru dăruirea, angajamentul, profesionalismul şi seriozitatea sa, care au fost deosebit de evidente în clasarea echipei pe locul al doilea în sezonul 2024/25.
Clubul îi urează toate cele bune pentru restul carierei sale”, se arată în comunicatul grupării franceze.
Communiqué officiel de l’Olympique de Marseille.
— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 11, 2026
Ajuns la club în vara anului 2024, antrenorul italian în vârstă de 46 de ani se afla într-o situaţie complicată de câteva săptămâni, în special după eliminarea echipei sale în ultima etapă a fazei grupei din Liga Campionilor.
