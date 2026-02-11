Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Roberto De Zerbi a fost demis de Olympique Marseille! Umilinţa cu PSG a fost decisivă - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Roberto De Zerbi a fost demis de Olympique Marseille! Umilinţa cu PSG a fost decisivă

Roberto De Zerbi a fost demis de Olympique Marseille! Umilinţa cu PSG a fost decisivă

Publicat: 11 februarie 2026, 10:31

Comentarii
Roberto De Zerbi a fost demis de Olympique Marseille! Umilinţa cu PSG a fost decisivă

Roberto De Zerbi / Profimedia

Înfrângerea grea suferită duminică seara de Olympique Marseille pe Parc des Princes în faţa PSG, scor 0-5, a fost picătura care a umplut paharul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Într-un comunicat publicat în noaptea de marţi spre miercuri, Olympique Marseille a anunţat sfârşitul colaborării cu tehnicianul Roberto De Zerbi.

Roberto De Zerbi a fost demis de Olympique Marseille

“Olympique de Marseille şi Roberto De Zerbi, antrenorul echipei de seniori, au anunţat sfârşitul colaborării lor de comun acord.

În urma discuţiilor dintre toate părţile implicate în conducerea clubului – proprietarul, preşedintele, directorul sportiv şi antrenorul – s-a decis efectuarea unei schimbări la conducerea echipei.

Aceasta a fost o decizie colectivă dificilă, luată după o analiză atentă, în interesul clubului, pentru a răspunde provocărilor sportive de la sfârşitul sezonului.

Reclamă
Reclamă

Olympique de Marseille doreşte să-i mulţumească lui Roberto De Zerbi pentru dăruirea, angajamentul, profesionalismul şi seriozitatea sa, care au fost deosebit de evidente în clasarea echipei pe locul al doilea în sezonul 2024/25.

Clubul îi urează toate cele bune pentru restul carierei sale”, se arată în comunicatul grupării franceze.

Ce răspunde un american întrebat dacă în România există WiFi sau electricitateCe răspunde un american întrebat dacă în România există WiFi sau electricitate
Reclamă

Ajuns la club în vara anului 2024, antrenorul italian în vârstă de 46 de ani se afla într-o situaţie complicată de câteva săptămâni, în special după eliminarea echipei sale în ultima etapă a fazei grupei din Liga Campionilor.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O femeie s-a trezit cu o factură la apă de 56.000€. Locuieşte singură dintr-un salariu de 1.200€
Observator
O femeie s-a trezit cu o factură la apă de 56.000€. Locuieşte singură dintr-un salariu de 1.200€
Gigi Becali, reacție despre numirea lui Gică Hagi selecționer al României: “Unești fotbalul! Burleanu a făcut cea mai bună mutare”
Fanatik.ro
Gigi Becali, reacție despre numirea lui Gică Hagi selecționer al României: “Unești fotbalul! Burleanu a făcut cea mai bună mutare”
13:29
Tragerea la sorţi UEFA Nations League LIVE VIDEO (joi, 19:00, AntenaPLAY). Noi emoţii pentru România. Lista posibilelor adversare
13:16
Transfer la CFR Cluj. Daniel Pancu a adus atacant
13:00
Situaţie incredibilă: Radu Drăguşin ar urma să fie antrenat de un fost jucător al CFR-ului!
12:58
LIVE VIDEOUlsan – Melbourne şi Gangwon- Shanghai Port se joacă ACUM, în Liga Campionilor Asiei
12:21
Thomas Frank, dat afară de Tottenham! Radu Drăguşin a rămas fără antrenor
11:43
Gigi Becali laudă eventuala numire a lui Gică Hagi pe banca României: “Se sudează echipa, Burleanu cu Generația de Aur”
Vezi toate știrile
1 Adrian Mititelu, ajutor pentru Gigi Becali și FCSB înaintea „dublei” cu Universitatea Craiova. Decizia luată 2 Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept” 3 Mihai Stoica a găsit atacant pentru FCSB: “Exact profilul pe care îl vrea Gigi” 4 OFICIAL | Noul jucător de la FCSB a fost trecut pe lista LPF 5 Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul 6 EXCLUSIVSteaua face un „transfer istoric”! Daniel Oprița confirmă mutarea: „El a vrut să vină, să reintre în circuit”
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt