Kairat - Club Brugge 0-2. Duel de foc și pentru Cristi Chivu. Programul zilei de marți - Antena Sport

Kairat – Club Brugge 0-2. Duel de foc și pentru Cristi Chivu. Programul zilei de marți

Daniel Işvanca Publicat: 20 ianuarie 2026, 17:31

Cristian Chivu / Profimedia

UEFA Champions League revine cu meciuri de top din faza principală a grupelor, iar ziua de marți ne pune în scenă dueluri fantastice, care sunt transmise în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Capul de afiș al serii este disputa care îl va avea în prim-plan pe Cristi Chivu, Inter – Arsenal. Ziua va fi deschisă de confruntarea dintre Kairat Almaty și Club Brugge.

Kairat Almaty – Club Brugge 0-2

Min. 38: GOL! Vanaken dublează avantajul oaspeților.

Min. 32: GOL! Club Brugge deschide scorul prin Stankovic.

Min. 1: Start de meci!

  • Kairat: Anarbekov – Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata – Glazer, Kasabulat – Mrynskiy, Jorginho, Gromyko – Santos.
  • Brugge: Jackers – Sabbe, Ordonez, Mechele – Forbs, Stankovic, Vetlesen, Seys – Vanaken, Vermant, Diakhon.

Inter – Arsenal, meciul serii în Liga Campionilor

Liga Campionilor revine cu dueluri de calibru, în prim-plan fiind disputa de la Milano, dintre Inter și Arsenal. Cristi Chivu va avea în față una dintre cele mai în formă echipe din lume, liderul din Premier League.

La ultimul duel direct dintre cele două, gruparea din Serie A a avut câștig de cauză, reușind să se impună cu scorul de 1-0, grație unui penalty transformat de Hakan Calhanoglu.

Programul zilei de marți în UEFA Champions League:

  • 17:30 Kairat Almay – Club Brugge
  • 19:45 Bodo/Glimt – Manchester City
  • 22:00 FC Copenhaga – Napoli
  • 22:00 Inter – Arsenal
  • 22:00 Olympiacos – Bayer Leverkusen
  • 22:00 Real Madrid – AS Monaco
  • 22:00 Sporting Lisabona – PSG
  • 22:00 Tottenham Hotspur – Borussia Dortmund
  • 22:00 Villarreal – Ajax Amsterdam

 

