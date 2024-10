La 21 de ani, Florian Wirtz a atins o bornă uriaşă în Champions League! Numai Haaland, Mbappe, Ronaldo şi Messi îl depăşesc - Antena Sport

Florian Wirtz a atins o bornă uriaşă în Champions League Florian Wirtz a marcat în Brest - Bayer Leverkusen 1-1 / Profimediaimages Florian Wirtz a atins o bornă uriaşă în UEFA Champions League după ce a marcat în meciul Brest – Bayer Leverkusen, scor 1-1. Atacantul de 21 de ani al campioanei Germaniei este într-o formă de zile mari. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Jucătorul cotat la 130 de milioane de euro a înscris în minutul 24, după o pasă primită de la Jonas Hofmann. Cu această reuşită l-a egalat pe marele Eusebio. Florian Wirtz a atins o bornă uriaşă în Brest – Bayer Leverkusen 1-1, din UEFA Champions League Florian Wirtz a ajuns deja la 15 goluri în cupele europene, tot atâtea câte avea legenda Benficăi şi a Portugaliei la o vârstă similară. Wirtz face acum parte dintr-o galerie selectă. Numai patru staruri ale fotbalului mondial au reuşit să înscrie mai multe goluri decât el până să împlinească 22 de ani. Sunt nume uriaşe! 1. Erling Haaland – 23 de goluri

2. Kylian Mbappe – 21 de goluri

3. Ronaldo – 20 de goluri

4. Lionel Messi – 17 goluri

5. Eusebio – 15 goluri

5. Florian Wirtz – 15 goluri

Atacantul lui Leverkusen mai are timp să îi prindă din urmă pe Messi sau Ronaldo. Va împlini 22 de ani abia la începutul lunii mai.

Wirtz are 6 goluri şi 2 pase decisive în cele 11 meciuri jucate, în acest sezon, în toate competiţiile. În acest an, Leverkusen mai are de jucat în Liga Campionilor cu Liverpool, Salzburg şi Inter.

