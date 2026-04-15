Luis Enrique, replică savuroasă după ce PSG s-a calificat în semifinalele Champions League: “Voi bea o bere rece”

Luis Enrique a oferit prima reacţie, după ce PSG a eliminat-o pe Liverpool şi s-a calificat în semifinalele Champions League. Antrenorul campioanei en-titre din Europa a dezvăluit că se va uita şi la returul dintre Bayern şi Real Madrid, în urma căruia se va stabili adversara echipei sale, din “careul de aşi” al competiţiei.
Luis Enrique nu şi-a ales o favorită, între Bayern şi Real Madrid, mărturisind însă că va privi partida în timp ce va bea “o bere rece”.
Luis Enrique, prima reacţie după Liverpool – PSG 0-2
“Real sau Bayern? De fiecare dată când prefer o echipă, ajungem să jucăm cu cealaltă. Voi privi meciul la Paris în timp ce voi bea o bere rece”, a declarat Luis Enrique, conform lui Fabrizio Romano, după Liverpool – PSG 0-2.
Luis Enrique s-a mai declarat mândru de jucătorii săi, care au învins-o pe Liverpool în retur cu acelaşi scor ca şi în meciul tur. Ousmane Dembele a marcat o “dublă” pe Anfield.
“Dacă analizam ce s-a întâmplat anul trecut, ştiam ce meci ne aşteaptă. Dar sunt mândru, am controlat meciul în prima repriză, am jucat în jumătatea adversă, ceea ce nu e uşor pe acest stadion.
În a doua repriză, a fost dificil, dar am făcut ce a trebuit atunci când am avut posesia. Ei şi-au asumat multe riscuri şi ştiam că trebuie să-i atacăm pe contraatac, pentru a marca. După cele două meciuri, am meritat să ne calificăm. (N.r. Despre accidentările lui Nuno Mendes şi Desire Doue) Nu sunt doctor. E normal să aibă şi probleme după meciuri cu asemenea intensitate”, a mai spus Luis Enrique, conform rmcsport.bfmtv.com.
PSG s-a calificat în semifinalele Champions League, după ce a eliminat-o pe Liverpool
PSG a învins marţi seara, în deplasare, scor 2-0, gruparea engleză Liverpool, în sferturile Champions League. Cu această victorie, PSG s-a calificat în semifinale, cu 4-0 scor cumulat.
Dembele a ratat în minutul 17, cu un şut din careu, apoi Safanov a respins din faţa porţii la ocazia lui Kerkez, din pasa lui Salah. Egipteanul a şutat pe lângă poarta oaspeţilor în minutul 57, pentru ca în minutul 64 arbitrul Maurizio Mariano să acorde penalti pentru gazde, decizie anulată însă după verificarea VAR.
Parizienii au deschis scorul în minutul 72, prin Ousmane Dembele, iar în primul minut al prelungirilor tot Dembele a stabilit scorul final, FC Liverpool – PSG 0-2 şi echipa lui Luis Enrique merge în semifinale.
