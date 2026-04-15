Luis Enrique, replică savuroasă după ce PSG s-a calificat în semifinalele Champions League: “Voi bea o bere rece”

Luis Enrique a oferit prima reacţie, după ce PSG a eliminat-o pe Liverpool şi s-a calificat în semifinalele Champions League. Antrenorul campioanei en-titre din Europa a dezvăluit că se va uita şi la returul dintre Bayern şi Real Madrid, în urma căruia se va stabili adversara echipei sale, din “careul de aşi” al competiţiei.

Luis Enrique nu şi-a ales o favorită, între Bayern şi Real Madrid, mărturisind însă că va privi partida în timp ce va bea “o bere rece”.

Luis Enrique, prima reacţie după Liverpool – PSG 0-2

“Real sau Bayern? De fiecare dată când prefer o echipă, ajungem să jucăm cu cealaltă. Voi privi meciul la Paris în timp ce voi bea o bere rece”, a declarat Luis Enrique, conform lui Fabrizio Romano, după Liverpool – PSG 0-2.

Luis Enrique s-a mai declarat mândru de jucătorii săi, care au învins-o pe Liverpool în retur cu acelaşi scor ca şi în meciul tur. Ousmane Dembele a marcat o “dublă” pe Anfield.

“Dacă analizam ce s-a întâmplat anul trecut, ştiam ce meci ne aşteaptă. Dar sunt mândru, am controlat meciul în prima repriză, am jucat în jumătatea adversă, ceea ce nu e uşor pe acest stadion.