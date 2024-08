Mihai Lixandru, după FCSB - Sparta Praga 2-3: "Am fost nervos! Ne-a arătat ceasul mereu!" - Antena Sport

Mihai Lixandru, după FCSB - Sparta Praga 2-3 Captură AntenaSport Mihai Lixandru a avut un discurs sincer după FCSB – Sparta Praga 2-3. Mijlocaşul campioanei României a spus că a fost nervos pe finalul meciului, când a văzut că arbitrul a dat doar 5 minute de prelungire. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Totuşi, Lixandru a spus că nu vrea să comenteze maniera de arbitraj şi a admis că primul gol primit de la Sparta a decis partida. Mihai Lixandru, după FCSB – Sparta Praga 2-3 „Visul Champions League s-a terminat. Am făcut o primă repriză execrabilă. Prima repriză a fost a lor. Lor le ieșea tot și nouă nimic. Trebuie să ne ridicăm. Nu ar fi fost o minune (n.r. să egaleze), dar ar fi fost foarte greu. Eram aproape, dar nu s-a întâmplat. Nu am fost surprinși deloc. Lor le-au ieșit niște lucruri, în minutul 10 gol din corner. Am exersat cornerele. Le-a convenit situația asta să ne desfacem noi și ei să controleze. Am încercat să intrăm cât de bune am putut. O fază fixă poate face diferența și cred că acea fază fixă a făcut diferența. S-au dat puține minute de prelungiri. S-a tras mult de timp și tu ca arbitru trebuie să vezi asta mereu. Ne-a arătat ceasul mereu și la final a arătat cinci minute. Când iei gol în minutul 10, se schimbă jocul și nu ne-a mai ieșit nimic. Mergem în play-off-ul de Europa League. Au jucători foarte înalți și asta s-a întâmplat. Nu plecăm favoriți. Sunt 50-50 șansele. E foarte importantă această dublă. Reclamă

În opinia mea am arătat că avem caractere. Ei sunt cotați de mai bine de trei ori ca noi și în a doua repriză nu au știut să scoată cămașa. Fanii erau foarte supărați la pauză, dar nu am fost fluierați, înjurați. În România e mai rar. Am fost foarte nervos la final. Mi se păreau puține minute de prelungire și se trăgea de timp„, a spus Mihai Lixandru.

Malcom Edjouma a identificat marile probleme din FCSB – Sparta Praga: „S-a văzut asta”

Malcom Edjouma a identificat marile probleme din FCSB – Sparta Praga 2-3. Campioana României a fost eliminată din turul 3 preliminar UEFA Champions League de cehii de la Sparta Praga. Oaspeţii au condus cu 3-0 la pauză, dar au obţinut calificarea cu mari emoţii, după ce duelul s-a încheiat 3-2 pentru cehi.

„Nu am început jocul bine. Cred că am arătat o altă față în repriza a doua, dar, din nefericire, am reacționat foarte târziu. Este o experiență pentru meciurile următoare. Dacă pot da gol, e bine, dar important este ce ofer eu echipei pe teren. Astăzi am făcut un meci bun, dar, din nefericire, am pierdut. S-a văzut lipsa de experiență, ei au avut mai multă personalitate, sunt obișnuiți să joace în cupele europene în fiecare an.

Nu știu, poate gazonul a fost de vină, a fost o problemă. Nu am putut construi foarte bine, mingea sărea ciudat. Trebuie să dai tot ce ai, nu putem vorbi despre arbitraj. La acest nivel, trebuie să te lupți pentru mingi, să îți folosești mâinile, corpul, tot ce poți. Dacă vom juca în următorul meci așa cum am jucat în repriza a doua, atunci ne vom califica. Va fi bine dacă ne calificăm în Europa League. Acum trebuie să ne focusăm pe asta”, a declarat Malcom Edjouma, potrivit sport.ro.