Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Observația făcută de italieni, după ce Istvan Kovacs a fost delegat cu fratele său la Dortmund - Inter - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Observația făcută de italieni, după ce Istvan Kovacs a fost delegat cu fratele său la Dortmund – Inter

Observația făcută de italieni, după ce Istvan Kovacs a fost delegat cu fratele său la Dortmund – Inter

Daniel Işvanca Publicat: 26 ianuarie 2026, 16:33

Comentarii
Observația făcută de italieni, după ce Istvan Kovacs a fost delegat cu fratele său la Dortmund – Inter

Istvan Kovacs, la centru în Borussia Dortmund - Inter / Colaj Antena Sport

Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA la super-partida dintre Borussia Dortmund și Inter, din ultima etapă a fazei principale de Champions League, joc decisiv pentru echipa antrenată de Cristi Chivu, care luptă pentru calificarea directă în optimi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alături de centralul din Carei va fi și fratele acestuia, iar presa din Italia a reacționat imediat și a comentat decizia forului continental pentru partida programată miercuri seară.

Szabolcs Kovacs a captat atenția italienilor

Borussia Dortmund – Inter va fi una dintre partidele de urmărit din ultima etapă a fazei principale de UEFA Champions League, fiind decisivă pentru echipa antrenată de Cristi Chivu, care își dorește calificarea directă în optimi.

La acest joc, oficialii forului continental l-au delegat la centru pe Istvan Kovacs, care va fi ajutat și de fratele său, el fiind al patrulea oficial. Italienii și-au amintit imediat de acesta, de la un meci pierdut de formația sub 19 ani a Interului.

„Istvan Kovacs, arbitru român de origine maghiară, va arbitra meciul Borussia Dortmund vs. Inter, din runda finală a fazei Ligii Campionilor, programată miercuri pe Signal Iduna Park.

Reclamă
Reclamă

Experimentatul arbitru va fi asistat de compatrioții săi Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. Al patrulea oficial va fi fratele său, Szabolcs Kovacs, în vârstă de 36 de ani, o veche cunoștință a echipei Primavera a lui Inter, după ce a arbitrat înfrângerea dezastruoasă cu 1-4 împotriva lui Atletico Madrid în Youth League.

Camera VAR va fi ocupată de olandezul Rob Dieperink, iar Tomasz Kwiatkowski va veni din Polonia ca asistent”, au scris cei de la fcinternews.it.

Fenomenul copacilor care "explodează". Misterul, explicat pas cu pas de cercetătoriFenomenul copacilor care "explodează". Misterul, explicat pas cu pas de cercetători
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Şase județe intră sub avertizare de cod portocaliu de ploi torențiale și viscol până marți seară
Observator
Şase județe intră sub avertizare de cod portocaliu de ploi torențiale și viscol până marți seară
A plecat a doua zi după FCSB – CFR Cluj 1-4! Unde va juca fotbalistul de națională
Fanatik.ro
A plecat a doua zi după FCSB – CFR Cluj 1-4! Unde va juca fotbalistul de națională
16:26
Gigi Becali, după ședința cu jucătorii FCSB-ului: „I-am luat pe rând, asta le-am zis”. Ce măsură radicală a anunțat
16:11
Adrian Ilie știe unde s-a făcut diferența în derby-ul pierdut de FCSB cu CFR Cluj: „Dezastru”
16:11
Olimpiu Moruțan, aproape de debutul la Rapid! Decizia luată de Costel Gâlcă pentru meciul de la Arad
15:41
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt! Şedinţă de urgenţă în cantonamentul FCSB-ului după umilinţa cu CFR Cluj
15:34
Dorinel Munteanu a făcut un nou transfer la FC Hermannstadt
15:09
“Bolovan!” Discurs fără precedent! Jucătorii de la FCSB, făcuţi praf: “Dai ca văcarul”
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 2 Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euro 3 Adrian Porumboiu a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1. Echipa scoasă din calcule: “Nu o văd” 4 Transferul anunțat în direct, după FCSB – CFR Cluj 1-4: „Da, e adevărat” 5 Gigi Becali, anunț despre viitorul lui Elias Charalambous după ce FCSB a fost umilită de CFR Cluj 6 Prima măsură radicală anunţată de Gigi Becali după ce FCSB a fost umilită de CFR şi riscă să rateze play-off-ul!
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia