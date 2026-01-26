Observația făcută de italieni, după ce Istvan Kovacs a fost delegat cu fratele său la Dortmund - Inter - Antena Sport

Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA la super-partida dintre Borussia Dortmund și Inter, din ultima etapă a fazei principale de Champions League, joc decisiv pentru echipa antrenată de Cristi Chivu, care luptă pentru calificarea directă în optimi.
Alături de centralul din Carei va fi și fratele acestuia, iar presa din Italia a reacționat imediat și a comentat decizia forului continental pentru partida programată miercuri seară.
Szabolcs Kovacs a captat atenția italienilor
Borussia Dortmund – Inter va fi una dintre partidele de urmărit din ultima etapă a fazei principale de UEFA Champions League, fiind decisivă pentru echipa antrenată de Cristi Chivu, care își dorește calificarea directă în optimi.
La acest joc, oficialii forului continental l-au delegat la centru pe Istvan Kovacs, care va fi ajutat și de fratele său, el fiind al patrulea oficial. Italienii și-au amintit imediat de acesta, de la un meci pierdut de formația sub 19 ani a Interului.
„Istvan Kovacs, arbitru român de origine maghiară, va arbitra meciul Borussia Dortmund vs. Inter, din runda finală a fazei Ligii Campionilor, programată miercuri pe Signal Iduna Park.
Experimentatul arbitru va fi asistat de compatrioții săi Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. Al patrulea oficial va fi fratele său, Szabolcs Kovacs, în vârstă de 36 de ani, o veche cunoștință a echipei Primavera a lui Inter, după ce a arbitrat înfrângerea dezastruoasă cu 1-4 împotriva lui Atletico Madrid în Youth League.
Camera VAR va fi ocupată de olandezul Rob Dieperink, iar Tomasz Kwiatkowski va veni din Polonia ca asistent”, au scris cei de la fcinternews.it.
