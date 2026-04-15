“Părinţii m-au învăţat asta”. Apelul făcut de Lamine Yamal, după ce Barcelona a fost eliminată din Champions League

Lamine Yamal a postat un mesaj pe reţelele de socializare, a doua zi după ce Barcelona a fost eliminată de Atletico Madrid, din Champions League. Madrilenii s-au calificat în semifinalele competiţiei, după 3-2, la general.
Lamine Yamal a marcat primul gol al Barcelonei, în returul câştigat pe “Metropolitano” cu scorul de 2-1. Ferran Torres a fost marcatorul celuilalt gol al catalanilor, în timp ce pentru Atletico Madrid a punctat Ademola Lookman.
Apelul făcut de Lamine Yamal, după ce Barcelona a fost eliminată din Champions League
Lamine Yamal a făcut un apel către fani şi i-a îndemnat pe aceştia să nu se îndoiască de Barcelona. Starul catalanilor a subliniat că părinţii săi l-au învăţat cât de importantă este promisiunea făcută, mărturisind că fiecare greşeală este o lecţie.
“Am dat totul, dar nu a fost suficient. Asta este doar o parte a drumului: pentru a ajunge în vârf trebuie să urci, iar noi știm că nu va fi ușor și nici nu ni se va face ușor. Dar să renunțăm nu este o opțiune.
Avem motive din plin să sperăm, iar noi vom merge după ele cu toată forța. Fiecare greșeală este o lecție și să nu vă îndoiți că vom învăța din ele.
Suntem Barcelona și vom reveni acolo unde trebuie să fim. Părinții mei m-au învățat că vorba unui om trebuie întotdeauna respectată și o vom aduce la Barcelona!”, a transmis Lamine Yamal, pe pagina sa de Instagram.
Gestul făcut de Lamine Yamal, după Atletico Madrid – Barcelona 1-2
Spaniolii l-au urmărit pe Lamine Yamal, după fluierul final al partidei de pe “Metropolitano”. Starul Barcelonei a mers la fiecare coechipier pentru a-l saluta, înainte să meargă la vestiare.
La precedentul duel disputat pe terenul lui Atletico Madrid, câştigat de Barcelona cu 2-1, în La Liga, la începutul acestei luni, Lamine Yamal a fost în centrul atenţiei. Starul catalanilor a avut o ieşire nervoasă în momentul în care a fost înlocuit de Hansi Flick.
De data aceasta, Yamal a fost calm şi a ţinut să dea mâna cu fiecare coechipier în parte, înainte să iasă de pe teren, fapt surprins de spaniolii de la as.com.
“Starul Barcelonei a avut o atitudine complet diferită faţă de meciul din La Liga”, au notat spaniolii citaţi anterior, despre gestul lui Lamine Yamal.
