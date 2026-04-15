“Părinţii m-au învăţat asta”. Apelul făcut de Lamine Yamal, după ce Barcelona a fost eliminată din Champions League

Lamine Yamal a postat un mesaj pe reţelele de socializare, a doua zi după ce Barcelona a fost eliminată de Atletico Madrid, din Champions League. Madrilenii s-au calificat în semifinalele competiţiei, după 3-2, la general.

Lamine Yamal a marcat primul gol al Barcelonei, în returul câştigat pe “Metropolitano” cu scorul de 2-1. Ferran Torres a fost marcatorul celuilalt gol al catalanilor, în timp ce pentru Atletico Madrid a punctat Ademola Lookman.

Apelul făcut de Lamine Yamal, după ce Barcelona a fost eliminată din Champions League

Lamine Yamal a făcut un apel către fani şi i-a îndemnat pe aceştia să nu se îndoiască de Barcelona. Starul catalanilor a subliniat că părinţii săi l-au învăţat cât de importantă este promisiunea făcută, mărturisind că fiecare greşeală este o lecţie.

“Am dat totul, dar nu a fost suficient. Asta este doar o parte a drumului: pentru a ajunge în vârf trebuie să urci, iar noi știm că nu va fi ușor și nici nu ni se va face ușor. Dar să renunțăm nu este o opțiune.

Avem motive din plin să sperăm, iar noi vom merge după ele cu toată forța. Fiecare greșeală este o lecție și să nu vă îndoiți că vom învăța din ele.