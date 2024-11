Pep Guardiola, anunţ despre viitorul său la Manchester City, după trei înfrângeri la rând! Ce a spus despre plecare - Antena Sport

Pep Guardiola a făcut un anunţ despre viitorul său la Manchester City, după ce campioana Angliei a ajuns la trei înfrângeri consecutive, în toate competiţiile. Managerul „cetăţenilor” a oferit declaraţii ferme, după ce echipa sa a pierdut cu Sporting, în Champions League, scor 1-4.

Înaintea partidei cu lusitanii, Manchester City a fost învinsă surprinzător şi în Premier League, de Bournemouth. De asemenea, campioana Angliei a fost eliminată şi din Cupa Ligii, de către Tottenham.

Pep Guardiola, anunţ despre viitorul său la Manchester City, după trei înfrângeri la rând

Pep Guardiola a subliniat că echipa sa a prestat un joc excelent în prima repriză, însă jucătorii nu au putut marca din ocaziile create. Managerul catalan susţine că echipa sa ar fi putut evita primirea ultimelor două goluri, încasate în urma unor erori.

De asemenea, Guardiola a transmis că nu ia în calcul să renunţe la postul său de la Manchester City şi vrea să readucă victoriile la echipa sa. Acesta a fost întrebat şi despre presupusa oferta primită din partea naţionalei Braziliei, afirmând clar faptul că îşi doreşte să rămână la Manchester City.

„Când pierzi cu 1-4, ce pot să mai spun? Felicitări lui Sporting pentru meciul făcut. Noi am avut o primă repriză fantastică, dar am avut probleme la finalizare. Am avut ocazii și am încasat goluri ușor. Prima repriză a fost bună, am și marcat, însă ne-au lipsit niște lucruri mici. Golurile 3 și 4 ar fi trebuit să le evităm, nu avem voie să primim astfel de goluri. La 2-1 se puteau întâmpla multe. Trebuie să fim mai stabili din punct de vedere emoțional. Sporting a fost foarte rapidă și a înscris.