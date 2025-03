Prima reacţie a lui Julian Alvarez, după scandalul uriaş de la meciul cu Real Madrid: "Dureros" - Antena Sport

Julian Alvarez a avut o primă reacţie după scandalul uriaş de la partida cu Real Madrid. Golul marcat de Alvarez la loviturile de departajare a fost anulat pe motiv că atacantul argentinian a atins de două ori mingea.

Julian Alvares a scris pe reţelele de socializare că a fost o eliminare dureroasă, dar a dat dovadă de fair play şi i-a felicitat pe cei de la Real Madrid pentru calificarea în sferturile de finală din Liga Campionilor.

Prima reacţie a lui Julian Alvarez, după scandalul uriaş de la meciul cu Real Madrid

„Dureros să fim eliminați după ce am dat totul pe teren și am luptat până în ultimul minut. Nu am reușit, dar această echipă a arătat caracter, devotament și inimă. Mulțumim fanilor noștri că sunt mereu alături de noi, susținându-ne fără oprire și făcând fiecare meci special. Acum trebuie să privim înainte și să ne concentrăm pe ce urmează. Felicitări Real Madrid pentru calificare”, a scris Julian Alvarez.

În timpul loviturilor de departajare, Julian Alvarez a alunecat în momentul execuţiei, şi a atins balonul cu ambele picioare. Reuşita sa a fost anulată, iar în cele din urmă Real Madrid s-a calificat în sferturile Champions League.

Decizia luată de UEFA, după controversa uriaşă a penalty-ului lui Julian Alvarez

UEFA a confirmat joi decizia arbitrilor de a anula golul lui Julian Alvarez, din timpul loviturilor de departajare. Alvarez a alunecat şi piciorul stâng a atins uşor mingea înainte ca argentinianul să şuteze cu piciorul drept. Arbitrul din camera VAR a observat şi l-a informat apoi pe arbitrul Szymon Marciniak. După întâlnire, cei de la Atletico au cerut explicaţii.