PSG, controversă uriașă înaintea dublei cu Liverpool din UCL. Anunțul oficial

Campioana Europei, Paris Saint-Germain, vrea neapărat să câștige din nou trofeul UEFA Champions League. Chiar dacă acest lucru ar fi obținut într-un mod controversat: prin amânarea meciurilor de campionat, astfel încât jucătorii să fie odihniți la ora meciurilor din UCL.

Derby-ul campionatului, amânat?

Liga de Fotbal din Franța a confirmat oficial că a primit o cerere din partea lui PSG ca partida cu Lens să fie amânată. Meciul ar urma să se dispute între cele două meciuri pe care PSG le va avea cu Liverpool în sferturile UEFA Champions League. Clubul englez joacă tot în acea zi de sâmbătă, pe 11 aprilie, cu Fulham.

Cei de la Lens nu vor ca meciul să fie amânat. Asta în condițiile în care luptă pentru primul lor titlu din 1998 încoace. Doar un punct le separă pe cele două în clasament, însă PSG are și un meci mai puțin disputat.

„Am jucat un meci din Cupa Franței, era programat joi, iar duminică trebuia să jucăm împotriva lui Metz. Eram bucuroși să fim în Cupa Franței și am jucat cu Metz duminică. După aceea, înțeleg că odihna te ajută să ai prestații mai bune. Au reușit să demonstreze asta în meciul lor cu Chelsea. Dar astăzi este un club foarte competitiv, implicat în multe competiții” a declarat antrenorul lui Lens, Pierre Sage, după victoria cu 5-1 în fața lui Anger.

Au amânat și meciul cu Nantes

Nu ar fi prima dată când PSG ar amâna un meci de campionat care are loc între cele două dueluri din UEFA Champions League. Partida cu Nantes trebuia să aibă loc înaintea returului cu Chelsea.