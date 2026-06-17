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Universitatea Craiova și-a aflat adversara din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor

Dan Roșu Publicat: 17 iunie 2026, 13:20

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Universitatea Craiova și-a aflat adversara din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor

Universitatea Craiova - Sport Pictures

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Veşti bune pentru Universitatea Craiova după tragerea la sorţi pentru turul 2 al Ligii Campionilor.

UPDATE: În cazul în care va trece de ML Vitebsk, Universitatea Craiova va da peste câștigătoarea dintre FK Borac Banja Luka (Bosnia și Herțegovina) – PFC Levski Sofia (Bulgaria).

Oltenii au evitat astfel adversari precum Dinamo Zagreb, Slovan Bratislava sau Hapoel Beer Sheva.

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(ştirea iniţială)

Universitatea Craiova şi-a aflat posibilii adversari din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Tragerea la sorţi va avea loc miercuri, de la ora 13.00.

În primul tur preliminar, echipa lui Rotaru se va duela cu ML Vitebsk (Belarus), meciurile având loc pe 7 și 8 iulie, prima manșă, respectiv 14 și 15 iulie, returul.

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Lista posibililor adversari ai Universităţii Craiova din turul 2 preliminar

În cazul în care Știința va obține calificarea mai departe, în turul al doilea preliminar al UEFA Champions League ar putea întâlni una dintre următoarele echipe:

GNK Dinamo Zagreb (Croația)

ŠK Slovan Bratislava (Slovacia)

NK Celje (Slovenia)

Omonia FC (Cipru)

Hapoel Be’er Sheva FC (Israel)

Câștigătoarea dublei FK Borac Banja Luka (Bosnia și Herțegovina) – PFC Levski Sofia (Bulgaria)

Tragerea la sorți pentru turul al doilea preliminar al UEFA Champions League va avea loc astăzi, de la ora 13:00″, a transmis Universitatea Craiova.

Unde se joacă manșa tur dintre Vitebsk și Universitatea Craiova

Universitatea Craiova va începe în luna iulie drumul către grupa principală a UEFA Champions League. Oltenii antrenați de Filipe Coelho vor da în primul tur preliminar peste campioana Belarusului, ML Vitebsk.

Vitebsk nu își poate disputa meciurile europene pe teren propriu, motiv pentru care partida va fi mutată la Mezokovesd, în Ungaria.

Pentru olteni, acest scenariu este excelent, în condițiile în care locația se află la doar opt ore de mers cu mașina de Craiova. Deci, deplasarea nu va fi o problemă pentru leii” din Bănie.

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