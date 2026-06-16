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Unde se joacă manșa tur dintre Vitebsk și Universitatea Craiova! Cum afectează războiul din Ucraina locul de desfășurare

Daniel Işvanca Publicat: 16 iunie 2026, 18:40

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Unde se joacă manșa tur dintre Vitebsk și Universitatea Craiova! Cum afectează războiul din Ucraina locul de desfășurare

Jucătorii de la Universitatea Craiova / Sportpictures

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Universitatea Craiova va începe în luna iulie drumul către grupa principală a UEFA Champions League. Oltenii antrenați de Filipe Coelho vor da în primul tur preliminar peste campioana Belarusului, ML Vitebsk.

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În contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, partida tur, care ar fi trebuit să se dispute pe arena formației din Belarus, va avea loc într-o altă țară.

Vitebsk – Universitatea Craiova se va juca în Ungaria

Universitatea Craiova își va începe în Ungaria parcursul din preliminariile UEFA Champions League, asta deși, într-un context normal, prima manșă ar fi trebuit să aibă loc în Belarus.

Războiul declanșat de Rusia în Ucraina i-a determinat pe cei de la UEFA să ia niște măsuri de securitate, care se vor aplica și la manșa tur a acestei duble.

Concret, potrivit fanatik.ro, Vitebsk nu își poate disputa meciurile europene pe teren propriu, motiv pentru care partida va fi mutată la Mezokovesd, în Ungaria.

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Pentru olteni, acest scenariu este excelent, în condițiile în care locația se află la doar opt ore de mers cu mașina de Craiova. Deci, deplasarea nu va fi o problemă pentru „leii” din Bănie.

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