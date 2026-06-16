Unde se joacă manșa tur dintre Vitebsk și Universitatea Craiova! Cum afectează războiul din Ucraina locul de desfășurare

Universitatea Craiova va începe în luna iulie drumul către grupa principală a UEFA Champions League. Oltenii antrenați de Filipe Coelho vor da în primul tur preliminar peste campioana Belarusului, ML Vitebsk.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, partida tur, care ar fi trebuit să se dispute pe arena formației din Belarus, va avea loc într-o altă țară.

Vitebsk – Universitatea Craiova se va juca în Ungaria

Universitatea Craiova își va începe în Ungaria parcursul din preliminariile UEFA Champions League, asta deși, într-un context normal, prima manșă ar fi trebuit să aibă loc în Belarus.

Războiul declanșat de Rusia în Ucraina i-a determinat pe cei de la UEFA să ia niște măsuri de securitate, care se vor aplica și la manșa tur a acestei duble.

Concret, potrivit fanatik.ro, Vitebsk nu își poate disputa meciurile europene pe teren propriu, motiv pentru care partida va fi mutată la Mezokovesd, în Ungaria.