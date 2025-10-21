Scene incredibile în Olanda! Peste 200 de fani ai lui Napoli au fost arestaţi înaintea meciului cu PSV - Antena Sport

Poliţia olandeză a declarat, marţi, că a arestat peste 200 de suporteri ai clubului italian Napoli înaintea unui meci „de mare risc” din Liga Campionilor împotriva echipei PSV Eindhoven, informează AFP, acolo unde evoluează Dennis Man.

Potrivit unui comunicat al poliţiei, numeroase grupuri de suporteri italieni s-au angajat în „comportamente provocatoare” în centrul oraşului Eindhoven luni seara, iar poliţiştii au arestat 230 de persoane pentru a evita orice confruntare cu locuitorii.

Peste 200 de fani ai lui Napoli au fost arestaţi şi au primit interdicţie la meciul cu PSV

Interogaţi în timpul nopţii, suporterii din Napoli în cauză au fost eliberaţi de forţele de ordine după ce au primit o amendă. De asemenea, li s-a interzis să asiste la meci şi să se deplaseze în centrul oraşului.

„Toţi suporterii arestaţi care deţin un bilet nu au voie să asiste la meciul de diseară”, a declarat poliţia.

Meciul este considerat „de risc ridicat”, ceea ce înseamnă că poliţia aplică reguli speciale, cum ar fi percheziţii preventive.