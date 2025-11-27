"Fără supărare, e o întrebare proastă". Kylian Mbappe, contre cu un jurnalist după Olympiacos - Real Madrid - Antena Sport

Kylian Mbappe a fost omul meciului pentru Real Madrid în victoria obținută în Grecia contra celor de la Olympiacos, scor 4-3. După duel, atacantul francez a fost întrebat dacă simte că echipa lui Xabi Alonso este dependentă de el, iar decarul a fost vizibil iritat de cum a pus omul din presă problema.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mbappe a reușit un “poker” în duelul dintre Olympiacos și Real Madrid și și-a condus echipa spre victorie pe Stadionul Georgios Karaiskakis. Cu 22 de goluri marcate în acest sezon din cele 40 ale echipei, francezul a părut în multe momente că o “cară” pe formația de pe Bernabeu, iar un jurnalist spaniol a vrut să afle care este părerea francezului în privința acestui subiect.

Cum a arătat dialogul dintre jurnalist și Kylian Mbappe

Migeul Angel Toribio, angajat la Marca, i-a pus atacantului de 26 de ani următoarea întrebare: “Simți că este o depdendență de Mbappe și că echipa depinde mult de golurile tale?“. Iritat, francezul nu s-a ferit să spună că nu e de acord cu modul în care jurnalistul în cauză a pus problema și a pus accentul pe cât de important e fiecare jucător din echipă.

“Cred că întrebarea asta este, fără supărare, o întrebare proastă. Pot spune că fără jucătorii noștri nu am fi câștigat acest meci.

În orice echipă sunt jucători care au o treabă de făcut, iar treaba mea e să marchez, iar la finalul zilei asta pot face pentru echipă. Nu cred că e o dependență sau ceva în genul ăsta. E ceva creat de jurnaliști sau de cei din exterior“, a spus Mbappe, potrivit marca.com.