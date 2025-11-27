"Fără supărare, e o întrebare proastă". Kylian Mbappe, contre cu un jurnalist după Olympiacos - Real Madrid - Antena Sport

Kylian Mbappe a fost omul meciului pentru Real Madrid în victoria obținută în Grecia contra celor de la Olympiacos, scor 4-3. După duel, atacantul francez a fost întrebat dacă simte că echipa lui Xabi Alonso este dependentă de el, iar decarul a fost vizibil iritat de cum a pus omul din presă problema.
Mbappe a reușit un “poker” în duelul dintre Olympiacos și Real Madrid și și-a condus echipa spre victorie pe Stadionul Georgios Karaiskakis. Cu 22 de goluri marcate în acest sezon din cele 40 ale echipei, francezul a părut în multe momente că o “cară” pe formația de pe Bernabeu, iar un jurnalist spaniol a vrut să afle care este părerea francezului în privința acestui subiect.
Cum a arătat dialogul dintre jurnalist și Kylian Mbappe
Migeul Angel Toribio, angajat la Marca, i-a pus atacantului de 26 de ani următoarea întrebare: “Simți că este o depdendență de Mbappe și că echipa depinde mult de golurile tale?“. Iritat, francezul nu s-a ferit să spună că nu e de acord cu modul în care jurnalistul în cauză a pus problema și a pus accentul pe cât de important e fiecare jucător din echipă.
“Cred că întrebarea asta este, fără supărare, o întrebare proastă. Pot spune că fără jucătorii noștri nu am fi câștigat acest meci.
În orice echipă sunt jucători care au o treabă de făcut, iar treaba mea e să marchez, iar la finalul zilei asta pot face pentru echipă. Nu cred că e o dependență sau ceva în genul ăsta. E ceva creat de jurnaliști sau de cei din exterior“, a spus Mbappe, potrivit marca.com.
Jurnalistul a replicat și a pus în lumină faptul că în ultimele meciuri în care Mbappe nu a marcat, respectiv cele cu Liverpool, Rayo Vallecano sau Elche, Realul nu a câștigat. Francezul a declarat și el că statistica respectivă nu reflectă dependența echipei, ci ideea că el nu a reușit să își ducă treaba la bun sfârșit.
“Da, dar nu ar trebui să îi spui dependență, ar trebui să spui că Kylian este unul dintre motivele pentru care nu am câștigat, pentru că treaba mea e să marchez goluri… nu dependență. Ar trebui să spui că Kylian nu a marcat și că trebuie să marcheze“, a conchis francezul.
