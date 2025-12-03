„Risc ridicat!” Barcelona, în alertă maximă: echipa care invada Camp Nou cu 30.000 de fani se întoarce - Antena Sport

Închide meniul
„Risc ridicat!" Barcelona, în alertă maximă: echipa care invada Camp Nou cu 30.000 de fani se întoarce

Home | Fotbal | Liga Campionilor | „Risc ridicat!" Barcelona, în alertă maximă: echipa care invada Camp Nou cu 30.000 de fani se întoarce

„Risc ridicat!” Barcelona, în alertă maximă: echipa care invada Camp Nou cu 30.000 de fani se întoarce

Ionuţ Axinescu Publicat: 3 decembrie 2025, 18:21

Risc ridicat!” Barcelona, în alertă maximă: echipa care invada Camp Nou cu 30.000 de fani se întoarce

Suporterii lui Eintracht Frankfurt pe Camp Nou, în 2022 / Profimedia Images

Barcelona se pregătește de un meci cu un adversar care va lua cu asalt Catalonia. Pe 9 decembrie, de la orele 21, trupa „blaugrana” va juca împotriva lui Eintracht Frankfurt, în a șasea rundă din UEFA Champions League.

Meciul a fost declarat cu „risc ridicat” de către Comisia împotriva Violenței, Rasismului, Xenofobiei și Intoleranței în Sport din Spania. Două motive i-au făcut pe spanioli să ia această decizie: suporterii nemți, care vor veni la Barcelona în număr foarte mare, și istoricul meciurilor dintre cele două echipe.

30.000 de nemți au intrat pe Camp Nou în 2022

Astfel, Barcelona trebuie să ia măsuri suplimentare înaintea jocului, mai ales în ceea ce privește sistemul de vânzare a biletelor. Antecedente există. În 2022, când Barcelona și Eintracht s-au întâlnit în sferturile Europa League, au existat probleme mari.

La returul de la Barcelona, nu mai puțin de 30.000 de nemți au venit pe Camp Nou și au dominat atmosfera, deși Frankfurt nu a primit decât 5.000 de bilete. Potrivit informațiilor apărute atunci în presa germană, peste 10.000 de localnici și-au vândut biletele fanilor germani!

Barcelona a pierdut și pe teren, 2-3, ratând calificarea în semifinalele competiției, după 3-4 la general. „E scandalos și rușinos ce s-a întâmplat”, spunea Joan Laporta, președintele Barcelonei, după meci, referitor la faptul că nemții au fost majoritari în stadion.

Barcelona suferă în Champions League

Meciul cu Eintracht Frankfurt e esențial pentru catalani, care nu stau tocmai grozav în clasamentul din Champions League. Cu șapte puncte după cinci meciuri, Barcelona ocupă abia locul 18.

Echipa lui Hansi Flick a pierdut deja de două ori în Ligă, 1-2 cu PSG, acasă, și 0-3 cu Chelsea, la Londra. Mai mult, Barcelona a fost la un pas să cedeze și în deplasarea cu Brugge, când a fost condusă de trei ori, dar a scos până la urmă un egal, 3-3.

De partea cealaltă, Eintracht Frankfurt e abia pe poziția a 28-a, cu numai patru puncte, și își joacă una dintre ultimele șanse la calificarea în primăvară.

Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu MainzDecizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz