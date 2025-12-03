„Risc ridicat!” Barcelona, în alertă maximă: echipa care invada Camp Nou cu 30.000 de fani se întoarce - Antena Sport

Barcelona se pregătește de un meci cu un adversar care va lua cu asalt Catalonia. Pe 9 decembrie, de la orele 21, trupa „blaugrana” va juca împotriva lui Eintracht Frankfurt, în a șasea rundă din UEFA Champions League.

Meciul a fost declarat cu „risc ridicat” de către Comisia împotriva Violenței, Rasismului, Xenofobiei și Intoleranței în Sport din Spania. Două motive i-au făcut pe spanioli să ia această decizie: suporterii nemți, care vor veni la Barcelona în număr foarte mare, și istoricul meciurilor dintre cele două echipe.

30.000 de nemți au intrat pe Camp Nou în 2022

Astfel, Barcelona trebuie să ia măsuri suplimentare înaintea jocului, mai ales în ceea ce privește sistemul de vânzare a biletelor. Antecedente există. În 2022, când Barcelona și Eintracht s-au întâlnit în sferturile Europa League, au existat probleme mari.

La returul de la Barcelona, nu mai puțin de 30.000 de nemți au venit pe Camp Nou și au dominat atmosfera, deși Frankfurt nu a primit decât 5.000 de bilete. Potrivit informațiilor apărute atunci în presa germană, peste 10.000 de localnici și-au vândut biletele fanilor germani!

Barcelona a pierdut și pe teren, 2-3, ratând calificarea în semifinalele competiției, după 3-4 la general. „E scandalos și rușinos ce s-a întâmplat”, spunea Joan Laporta, președintele Barcelonei, după meci, referitor la faptul că nemții au fost majoritari în stadion.