Steaua e singura câștigătoare de CCE care joacă în liga a doua! Trei foste finaliste, în aceeași situație - Antena Sport

Jucătorii Stelei, după ce au cucerit Cupa Campionilor Europeni

Astăzi începe oficial o nouă ediție de Champions League, cu o singură grupă și 36 de echipe la start.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înființată în 1955 și cunoscută inițial drept Cupa Campionilor Europeni, competiția are o istorie bogată. Un detaliu atrage atenția. Dintre toate cele 24 de câștigătoare de Liga Campionilor, una singură nu evoluează în prima ligă din țara ei: Steaua București!

Steaua, singura câștigătoare de Liga Campionilor care joacă în Liga 2!

Steaua a cucerit Cupa Campionilor în 1986, după celebra finală cu Barcelona, 2-0 după loviturile de departajare. „Militarii” au în palmares și o a doua finală, pierdută împotriva lui AC Milan în 1989, scor 0-4.

Momentan, Steaua este în Liga 2 și nu are drept de promovare în prima divizie din România. Echipa din Ghencea a promovat de două ori pe teren în ultimii ani, dar nu a primit acceptul de a juca în Liga 1.

Dintre grupările care au în vitrină Liga Campionilor, câteva au „cochetat” totuși cu diviziile inferioare, precum Nottingham Forest (dublă câștigătoare a competiției, în 1979 și 1980), Hamburg (1983) sau Juventus (două trofee, în 1985 și 1996).