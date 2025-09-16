Steaua e singura câștigătoare de CCE care joacă în liga a doua! Trei foste finaliste, în aceeași situație - Antena Sport

Închide meniul
Steaua e singura câștigătoare de CCE care joacă în liga a doua! Trei foste finaliste, în aceeași situație

Ionuţ Axinescu Publicat: 16 septembrie 2025, 14:41

Jucătorii Stelei, după ce au cucerit Cupa Campionilor Europeni

Astăzi începe oficial o nouă ediție de Champions League, cu o singură grupă și 36 de echipe la start.

Înființată în 1955 și cunoscută inițial drept Cupa Campionilor Europeni, competiția are o istorie bogată. Un detaliu atrage atenția. Dintre toate cele 24 de câștigătoare de Liga Campionilor, una singură nu evoluează în prima ligă din țara ei: Steaua București!

Steaua, singura câștigătoare de Liga Campionilor care joacă în Liga 2!

Steaua a cucerit Cupa Campionilor în 1986, după celebra finală cu Barcelona, 2-0 după loviturile de departajare. „Militarii” au în palmares și o a doua finală, pierdută împotriva lui AC Milan în 1989, scor 0-4.

Momentan, Steaua este în Liga 2 și nu are drept de promovare în prima divizie din România. Echipa din Ghencea a promovat de două ori pe teren în ultimii ani, dar nu a primit acceptul de a juca în Liga 1.

Dintre grupările care au în vitrină Liga Campionilor, câteva au „cochetat” totuși cu diviziile inferioare, precum Nottingham Forest (dublă câștigătoare a competiției, în 1979 și 1980), Hamburg (1983) sau Juventus (două trofee, în 1985 și 1996).

Trei foste finaliste ale competiției evoluează în ligile secunde

Există însă alte trei finaliste ale competiției care în acest moment nu joacă în primul eșalon din țările lor, după cum remarcă The Sweeper. Două dintre ele sunt din Franța. Stade de Reims are două finale pierdute, în 1956 și 1959. A cedat de fiecare dată în fața lui Real Madrid, 0-2 și 3-4. Reims a retrogradat din Ligue 1 la finalul stagiunii trecute, după ce a încheiat campionatul pe locul 16 și apoi a pierdut barajul de menținere contra lui Metz.

Saint-Etienne e și ea în Ligue 2, tot după retrogradarea suferită în sezonul precedent. „Verzii” au evoluat în finala Cupei Campionilor în 1976, când au pierdut, 0-1, cu Bayern Munchen, la Glasgow. Saint-Etienne este una dintre cele mai titrate echipe din Franța, cu zece titluri cucerite.

În fine, Sampdoria joacă în Serie B și traversează o perioadă extrem de grea. Genovezii s-au salvat in extremis de la o retrogradare în Serie C în sezonul trecut, după ce au supraviețuit unui baraj cu Salernitana. Sampdoria a jucat finala CCE în 1992, pierdută în prelungiri, 0-1, în fața Barcelonei, pe Wembley. Samp a început rău noul sezon, cu trei eșecuri în primele trei runde.

